勞動節教師節放假？ 劉世芳：選某種職業比較奇怪

朝野立委提案，將「紀念日及節日實施辦法」提升為法律，內政部長劉世芳今天說，希望維持現狀較有彈性；至於勞動節、教師節是否全國一致放假，她認為不要用身分別，特別選某種職業比較奇怪。

立法院內政委員會今天審查「紀念日及節日實施法草案」、「國定紀念日及節日實施條例草案」等案，邀劉世芳列席。現行「紀念日及節日實施辦法」僅屬行政命令層級，民眾黨立法院黨團、國民黨立委牛煦庭、民進黨立委陳瑩與無黨籍立委高金素梅等朝野立委，都提案將實施辦法提升為法律位階。

民進黨立委黃捷質詢時說，節日要不要紀念跟要不要放假是兩個層次，立委提案共26個版本，有些立委認為行憲紀念日要放假、823要作為紀念日等；她則認為4月7日言論自由日、5月24日婚姻平權紀念日應放假，名目很分歧，討論下去沒完沒了。

劉世芳答詢時表示，根據現行實施辦法，有12個紀念日、6個民俗節日、9個特定節日，其中包括開國紀念日、和平紀念日、春節、民族掃墓節、端午節、中秋節、農曆除夕、兒童節等11天是全國放假日，這些符合國際潮流以及台灣的歷史傳承中，值得紀念的日子。

至於該維持現行的實施辦法或立法，劉世芳說，有26個立委提案，「立法也不敢排斥」，但立法後會變得沒有彈性；如果一年有超過1/3都放假，像是中小企業或是小吃攤、咖啡廳等恐因沒有人手，無法達成共識。

國民黨立委許宇甄問，內政部是否研究若要增加國定假日會增加哪幾天。劉世芳說，保持開放態度，若要增加放假天數，依立委提案版本共有31種不同的假日，很難統合，到底哪個才是最好，必須有朝野共識，公私部門也必須有共識。

許宇甄追問，是否贊成將教師節恢復為國定假日。劉世芳表示，教師節要恢復為國定假日，包括有立委提到是孔子誕辰紀念日，另外也是民進黨黨慶，「這樣放下去的話，人家會以為我們為了自己放假」。

許宇甄則說，她不知道民進黨慶是9月28日，她也問劉世芳是否知道國民黨慶是哪天；劉世芳則說，不知道。許宇甄表示，「不會覺得你們自肥」；劉世芳說，但會影響偏鄉教師以及學生的受教權。

另外，劉世芳在回答國民黨立委葉元之質詢時表示，希望維持現狀，實施辦法比較有彈性；但如果全國要一致放假，她認為不要用身分別，特別選某種職業、身分比較奇怪，不希望這是政黨爭議，而是大家坐下來談是否增加全國放假日。