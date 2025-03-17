昔為人權今為抗中 蕭旭岑批賴政府恢復軍審邏輯錯亂

賴清德總統日前宣布恢復軍審制度。馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，前總統馬英九當年考量人權與司法程序嚴謹性，認同改革論點同意廢除，雖然國軍將領多持反對意見，但社會改革民意力量強大，他無怨無悔。10年來軍事體系未受到很大震盪，證明改革方向是正面的。

蕭旭岑今接受「中午來開匯」網路節目專訪時指出，10年前洪仲丘事件發生後，對馬政府產生很大震盪，國防部長辭職、民進黨發動社會各界援，要求把軍事審判移交一般司法體系；當時的民進黨要人，包括賴清德總統與前總統蔡英文等人都有表態，面對龐大社會壓力，馬英九從善如流推動改革。

蕭旭岑指出，當時軍審制度確實出現問題，例如江國慶案、有軍人證據不足卻面臨軍法嚴厲處分等，因此這項改革獲得很多支持，但馬英九也因此背負很多罵名。10年過去沒想到風水輪流轉，改革成了反改革，「10年前為了人權、10年後為了抗中」，真是時空背景與邏輯錯亂。

蕭旭岑說，馬英九到洪家時，姊姊洪慈庸因拒絕握手一炮而紅，後來被時代力量、民進黨延攬，一路走來，因洪仲丘事件產生這麼大的政治變動，連帶影響後來的太陽花學運，社會付出很沈重的代價，最後讓軍事審判回歸一般司法體系；如今「一夕回到解放前」，只要是抗中保台、抓共諜，可以昨是今非，在所不惜。

蕭旭岑表示，馬英九作為法律人，考量保障人權與司法程序嚴謹性，也認同改革論點，雖然當時國軍將領多持反對意見，擔心軍紀及領導監督等問題，但社會改革民意力量強大，他無怨無悔，10年下來軍事體系未受到很大震盪，證明改革方向對社會、司法體系與公平正義是正面的。

不過，他也質疑，賴清德政府卻是以另一個理由恢復軍法，背後真正理由是要進入「準戰爭狀態」，未來調度、動員與後備體系，對徵兵、逃兵都可以很快速處理。賴清德總統應該負責任告訴國人，恢復軍法與軍事審判的目的是什麼？是不是為了戰時動員？

蕭旭岑批評，從上周到現在，社會民心已產生很大動盪，除了浮現「小心匪諜就在你身邊」的肅殺之氣，風聲鶴唳、眾人皆賊。台積電擴大投資美國後，這兩周外資加速撤離，在政府護盤下雖未多所著墨，一旦戰爭風險被凸顯，將對國人產生很大衝擊，國防部長顧立雄應出面向國人說明，恢復軍審制度是否涉及更大範圍的戰爭動員、人民該如何因應？