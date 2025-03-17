公共工程金質獎恐難產 陳金德盼4月底前預算順利解凍

開辦至今已邁入25個年頭的公共工程金質獎，恐因行政院工程會相關預算遭立法院刪減與凍結面臨停辦。工程會主委陳金德今指出，舉辦金質獎需1060萬元，但工程管理處預算遭凍結一半，可動支經費剩758萬元，若4月底前無法完成解凍，金質獎就很難辦下去。

至於何時能送出解凍案？陳金德說，立法院要求執行30%預算後才能申請，但過去在委員會就可以處理，到了院會就不一定。他說，金質獎作為工程品質指標，各界都很重視，機關、廠商獲獎後若參與其他工程評選，還有加分或保固履約可以減半等優惠。

民進黨立委許智傑指出，官方「金質獎」停辦已造成工程界的迷惘與憂慮，民眾也擔心公共工程品質是否打折？他痛批，藍白把預算刪光，造成盛事停辦，也使國家最高公共工程品質獎項蒙塵，藍白要負起全責，向參與公共建設的優良廠商道歉並儘快解凍預算，否則後續影響非常大。