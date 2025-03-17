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公共工程金質獎恐難產 陳金德盼4月底前預算順利解凍

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
立法院交通委員會邀請行政院公共工程委員會主任委員陳金德列席報告業務概況並備質詢。記者曾吉松／攝影
立法院交通委員會邀請行政院公共工程委員會主任委員陳金德列席報告業務概況並備質詢。記者曾吉松／攝影

開辦至今已邁入25個年頭的公共工程金質獎，恐因行政院工程會相關預算遭立法院刪減與凍結面臨停辦。工程會主委陳金德今指出，舉辦金質獎需1060萬元，但工程管理處預算遭凍結一半，可動支經費剩758萬元，若4月底前無法完成解凍，金質獎就很難辦下去。

至於何時能送出解凍案？陳金德說，立法院要求執行30%預算後才能申請，但過去在委員會就可以處理，到了院會就不一定。他說，金質獎作為工程品質指標，各界都很重視，機關、廠商獲獎後若參與其他工程評選，還有加分或保固履約可以減半等優惠。

民進黨立委許智傑指出，官方「金質獎」停辦已造成工程界的迷惘與憂慮，民眾也擔心公共工程品質是否打折？他痛批，藍白把預算刪光，造成盛事停辦，也使國家最高公共工程品質獎項蒙塵，藍白要負起全責，向參與公共建設的優良廠商道歉並儘快解凍預算，否則後續影響非常大。

公共工程品質 藍白 金質獎

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