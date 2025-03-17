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「七天國定假」如何達共識？ 劉世芳嗆：特定團體別綁架勞工

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
內政部長劉世芳表示，目前社會仍無共識，且要不要放假也牽涉到勞動關係的改善，因此不希望倉促立法。記者曾吉松／攝影
內政部長劉世芳表示，目前社會仍無共識，且要不要放假也牽涉到勞動關係的改善，因此不希望倉促立法。記者曾吉松／攝影

是否恢復勞工「七天國定假」引全民關注，國民黨立委、立法院內政委員會召委牛煦庭質詢內政部劉世芳到底有無「院版法案」，劉回應，目前沒有，希望維持現況，該案也不要變成朝野對峙，該提案不該變成民粹想法，不能說特定團體倡議就綁架所有勞工，然後說勞動節要全國放假。

劉世芳今於多次答詢中提到，內政部態度還是希望維持現狀，若上升至法律位階，假日安排及制定就失去彈性，甚至變成每年要修法，且若以身分別放假，各職業或族群都會也要放假，所以這些都還需要凝聚共識，且今年是來不及適用，想要明年適用的話時間還充裕，內政部持開放態度，可以有更周全的討論。

牛煦庭批評，若真的有彈性，那現在就可以調整休假，不能說要恢復七天假前提一堆，當初砍假時又速度這麼快，立院委員會這邊最後一定會整合出版本，重點在於內政部有無提對案、院版法案？對於所謂共識又怎麼定義？

劉世芳回應，該法案涉及層面廣，不過因希望維持現狀，目前沒有規畫院版，也希望外界不要用「回復七天假」的說法，這變成是一個政治議題，造成朝野對立；其實只要大部分人能接受就是共識，但這不能完全用民粹想法「放假天數越多越好」，也不希望由特定團體綁架全體勞工喊所謂「回復七天假」來推勞動節全國放假，不能因特定團體訴求處裡全國事務，那如果照現在各委員提的法案版本，一年要再多放31天假。牛煦庭感嘆，這對長期在街頭的團體來說很令人傷心。

事實上，劉世芳於會前受訪時即表示「這不是一個真正的議題」，學者與不同立委在上個會期公聽會完全沒共識，且放假與否涉及勞動關係的改善，不建議立法，若倉促入法，恐怕會造成更多疑慮。

內政部 劉世芳 牛煦庭

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