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美國點名台灣是中國造船買家 交通部：觀察美國處理方式再做因應

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中國海軍第一艘平甲板、具備三條電磁彈射器的大型航空母艦「福建號」。（取自微博）
中國海軍第一艘平甲板、具備三條電磁彈射器的大型航空母艦「福建號」。（取自微博）

美國戰略暨國際研究中心（CSIS）報告指出，外國買家是中國造船業的主要客戶，考量到解放軍海軍快速擴張對台灣安全的直接威脅，台灣作為中國海軍造船廠主要客戶的地位特別讓人關注。交通部表示，會持續觀察美國最後的處理方式，再做因應措施。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）近日發布「造船戰爭：對抗中國軍民兩用的造船帝國」報告，內容提到外國買家是中國造船業的主要推手，特別是為中國海軍建造軍艦的造船廠，及涉入軍事計畫的商用造船廠。

報告指出，上述船廠有75%的產品運往日本和韓國等美國軍事盟友，以及新加坡和台灣等合作夥伴，而外國公司向這些造船廠下單，等於為中國海軍現代化的核心機構注入數十億美元的收入。

該報告也指出，台灣長榮海運公司不僅向中船集團訂購了一些船隻，其中15%還是在中國福建號航空母艦傍邊的船塢所建造。

交通部表示，該報告是在美國國會眾議院軍事委員會舉辦的公聽會上所提出，而上個月川普政府提議，對抵達美國港口的中國製造船隻，徵收高達150萬美元的關稅，這個措施不僅適用中國大陸的船隻，也可能適用所有中國製造的外國船隻，因此是有可能造成一些影響。

交通部表示，但目前仍還在公聽會階段，美國接下來也會接受各界意見後，再決定是否針對中國製造的船隻靠港增收額外費用，後續會持續掌握情況，待最後結果出來後，再做因應措施；至於台灣被點名的業者，相信都接獲相關消息，並做內部評估。

交通部 海軍 美國

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