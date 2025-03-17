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柯文哲4大羈押被告同天受審 柯「完整閱卷」看周四怎出招？

聯合報／ 記者王聖藜／即時報導
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉貪案密集排庭審到年底，本周四押解柯、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、前柯辦主任李文宗出庭行準備程序；柯等4人移審後第一次押期到4月1日止，法官會一併查有無續行羈押必要。

台北地檢署2024年12月26日起訴柯文哲共11人，5名羈押被告中，台北市前副市長彭振聲認罪交保，移審迄今還有沈、應、李、 柯在押，周四「4大被告」同日受審，柯排最後。

周四上午由沈慶京首先應訊，沈羈押中5次遞狀聲請保外醫治，法院函詢台北看守所、台北醫院查證沈的病況是否適合羈押，目前未有結論；沈否認行賄柯文哲、應曉薇，訴訟策略可能更主打爭取保外醫治相關論述。

同日上午應曉薇接續提解出庭，應女本月4日出庭否認犯罪，辯接受京華城案陳情，是在行使議員職權，法官可能處理有關她的聲請證據調查，讓案情推進，同時就羈押應曉薇與否再審訊。

周四下午法官提解李文宗出庭，李文宗與柯文哲共犯侵占政治獻金罪，並在柯收賄事證上有答謝行賄人的行為，依李事先供述，他否認犯罪。

周四下午「重頭戲」是召開柯文哲的準備程序庭，並調查柯的羈押事宜。柯自移審後以3000萬元、7000元兩度交保，但裁定再羈押禁見，這次柯首度出庭接受審判。

柯文哲起訴後在交保、抗告、聲押、羈押程序裡迴圈，期間歷經返家探視、奔父喪等，有關檢察官舉證犯罪事實對其不利的部分，柯原本答法模糊，但在經過完整閱卷後，柯的答辯方向應更為清晰、具體，檢方也備好策略，檢辯攻防可望精彩。

一天內「馬拉松」開庭將柯文哲放最後一棒，是除柯之外，其餘3人已第2次出庭，柯是京華城、政治獻金案主要被告，法官有充分聽取柯答辯的義務，因此，雖柯表訂下午3時40分出庭，但屆時檢、辯陳述時間無法推估，端看訴訟指揮。

台北市議員應曉薇。圖／聯合報系資料照片
台北市議員應曉薇。圖／聯合報系資料照片
威京集團主席沈慶京。圖／聯合報系資料照片
威京集團主席沈慶京。圖／聯合報系資料照片
柯辦前主任李文宗。圖／聯合報系資料照片
柯辦前主任李文宗。圖／聯合報系資料照片

應曉薇 李文宗 柯文哲

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