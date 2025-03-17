談在野大刪預算 洪申翰：9月恐難支應約聘人員薪資

勞動部長洪申翰今天指出，「財劃法」修正通過後，中央3700億將移轉至地方，對勞保撥補恐帶來影響；另也指出，因在野黨大幅刪凍預算，9月後恐無法再支應公部門約聘人員薪水。

洪申翰今於寶島聯播網「新聞放鞭炮」談到在野黨刪凍今年度預算指出，勞動部被刪凍的預算和一般勞工相關的包含育嬰留停薪資補貼、工會教育，以及大幅刪減業務費，導致導致約聘人員遇缺不補、發不出薪資等，很可能今年9月就無法順利發放薪資。

洪申翰說，因為國內中小企業很多，所以政府會提供部分的薪資補貼，不懂為何這次藍白要大幅刪凍？勞保中又有很多是勞工權利的給付，結果政策廣宣費也大砍，勞工根本沒有辦法知道相關訊息，結果權利和福利都受到影響，對此感到非常遺憾。

洪申翰指出，「財劃法」經修正後，中央約3700多億被轉移撥給地方，然而勞保撥補屬非法定義務支出，在中央資金減少下，對勞保基金的撥補也可能產生部分影響，是否還能維持現有水位仍有變數。

主持人周玉蔻問洪申翰，面對上任百日會給自己打幾分？洪申翰回應，如果滿分10分，現階段願給自己打7分，畢竟改革還有很大的進步空間，但不會迴避該面對的問題。