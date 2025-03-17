認同教師節放假？ 劉世芳憂被誤會：那天是民進黨黨慶

勞工是否回復「七天國定假」引發討論，國民黨立委許宇甄今質詢內政部長劉世芳是否認同教師節應全國放假？劉回應，教師節除又稱孔子誕辰紀念日外，還是「民進黨黨慶」，恢復放假恐會讓人有所誤會。

立法院內政委員會今排審恢復7天假，眾多立委參與提案並關注情況，內政部長劉世芳表示，大家對各類節日見解不同，考量涉及層面廣，宜維持現況，不宜倉促立法。眾多立委質詢時，還是盼內政部要有個態度，立委許宇甄詢問劉，有沒有規畫要增加國定假日可以在哪一天？

劉世芳回應，一定保持開放態度，目前各版本累積出來31種不同假日，這很難做一個統合性，不可能每一天都放假，到底哪一個才是最好必須要有朝野、公私部門的共識，人事總處、勞動部需要跟內政部要有共識，各委員間各版本也要有共識。

許宇甄認為，很多事情一定可以最後凝聚出共識，大家一起努力，她並追問劉世芳認不認同教師節全國放假？劉回應，教師節要恢復國定假日，有些人又稱孔子誕辰紀念日，另外一個則是「民進黨黨慶」，這樣放下去會讓民眾以為是「為自己（民進黨）而放假」，這都會有各種不同的聲音。

劉世芳「民進黨黨慶」一說引現場眾人發笑，許宇甄於質詢台上也傻眼，許並反問劉「知道國民黨黨慶嗎？」劉答「不知道。」許表示，所以一般人不會知道黨慶，又怎麼會覺得教師節放假是因為民進黨慶？劉回應，這當中會影響偏鄉學生受教權，若沒有好好解決這問題，要全國放假是有困難。