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工程會刪3家廠商開標門檻防流標 陳金德：草案4月預告

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
立法院交通委員會邀請行政院公共工程委員會主任委員陳金德列席報告業務概況並備質詢。記者曾吉松／攝影
立法院交通委員會邀請行政院公共工程委員會主任委員陳金德列席報告業務概況並備質詢。記者曾吉松／攝影

政府工程採購制度將迎重大變革，行政院公共工程委員會擬修正「政府採購法」，刪除首次公開招標須3家以上合格廠商才能開標，工程會主委陳金德指出，草案預計4月預告，也將納入防弊機制。

立法院交通委員會今天邀請行政院公共工程委員會主任委員陳金德列席報告業務概況，並備質詢。

國民黨立委洪孟楷關注「政府採購法」修正進度及其後續防弊機制。陳金德說明，工程會經搜集各界意見，4月將辦理預告，預告期滿後將送行政院會審查，審查通過再送立法院審理。由於各界意見反應很多，工程會預告後會進一步檢討。

另針對解除門檻後的配套措施，陳金德表示，現在的採購方式與過去非電子化的時代差很多，採購資訊完全公開透明，工程會聽取各界意見後，認為如果維持3家才能開標的話，往往是造成公共工程流標的主要原因，未來也會訂定相關防弊機制。

民進黨立委何欣純則關注台灣國產木材數量逐步提升，工程會是否考慮推動在地採購，減少碳排量。陳金德答詢時表示相當同意，後續將討論這是否納入公共工程採購指引，或節能減碳檢核表中，明定「優先使用國內人造林的林木」。

公共工程 行政院 陳金德

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