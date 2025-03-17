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立院今排審恢復勞工7天國定假 劉世芳：宜維持現況

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
對於藍白立委擬將現行「紀念日及節日實施辦法」位階提升至法律，提案增加國定假日，恢復勞工七天假，以保障勞工權益。內政部長劉世芳（左）表示，目前社會仍無共識，且要不要放假也牽涉到勞動關係的改善，因此內政部不希望倉促立法。記者曾吉松／攝影
對於藍白立委擬將現行「紀念日及節日實施辦法」位階提升至法律，提案增加國定假日，恢復勞工七天假，以保障勞工權益。內政部長劉世芳（左）表示，目前社會仍無共識，且要不要放假也牽涉到勞動關係的改善，因此內政部不希望倉促立法。記者曾吉松／攝影

立法院內政委員會今天排審恢復7天國定假相關修法，眾多立委參與提案並關注情況。內政部長劉世芳表示，大家對各類節日見解不同，考量涉及層面廣，宜維持現況，不宜倉促立法；勞動部也說，各行業營運模式不同，其實部會對委員提案都是持開放態度，會在兼顧一致性及公平性情況下討論。

恢復勞工「七天國定假」法案討論多時，立法院內政委員會今天排審，現場也宣讀26個版本法案，並由提案委員說明情況，當中也廣泛討論，有立委認為勞動節全國都放假，也有建議光復節、行憲紀念日都應要放，另外也有原民立委爭取原民歲時祭儀及相關紀念日也都應放假。

內政委員會召委牛煦庭表示，現在討論不少假都排在下半年，也是考量下半年假較少，並兼顧社會接受度、政治爭議低等，希望大家用開放心態討論，別扣上政治意識形態帽子，以務實態度理性討論，同時注重公平及文化保存等，將應有的假還給勞工。

劉世芳表示，這次各版本中，紀念日33種、節日高達38種，差異甚大，大家對各類節日見解多有不同，不過就現行各類節日來看，已達115日至116日，全年放假總數已符合大院附帶決議規定，也是歷年來會商的共識；考量各行業運作需求，涉及層面廣，仍應從國家整體利益綜合評估，做最適當規範，短期內宜維持現況，不宜倉促立法。

勞動部政務次長李健鴻也說，現行已有「紀念日及節日實施辦法」供全國遵循，各行業營運模式不同，有些行業具業務無法中斷特性，如醫療院所及交通運輸等，甚至一些服務業在假日來客數更是增加。照各委員所提版本，都是持開放態度，內政部也會跟各部會交換意見，在兼顧一致性及公平性原則下討論。

原住民族委員會主委曾智勇（Ljaucu‧Zingrur）指出，樂見將原住民族日提升至國定假日，也尊重委員提案中歲時祭儀延長放假三日內容，尤其原民返鄉參與歲時祭儀往往一天不夠，基於積極保存及維護原住民族傳統文化、尊重原住民竹實現文化生活之權利，會尊重大院審議結果。

勞動部 原住民族 節日

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