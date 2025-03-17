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【重磅快評】中華民國真好用 但首席部長能這樣當嗎？

聯合報／ 主筆室
民進黨「人民是頭家」政策宣講會16日移師桃園，內政部長劉世芳（圖）在台上喊出「台灣中國，一邊一國」受到關注。圖／中央社
民進黨「人民是頭家」政策宣講會16日移師桃園，內政部長劉世芳（圖）在台上喊出「台灣中國，一邊一國」受到關注。圖／中央社

內政部長劉世芳昨天出席民進黨「人民是頭家」政策宣講會桃園場時，忘情喊出「台灣中國，一邊一國」，今天被問及此事，她改說「中華民國」；被問到是否合憲，她還愣了一秒鐘裝迷糊。對照日前她痛批馬英九的氣場，根本判若兩人，但更大問題是，她自己說話不合憲，卻用兩岸人民關係例罵馬英九，不是很諷刺嗎？

民進黨「人民是頭家」政策宣講會昨天在桃園中壢登場，內政部長劉世芳不愧是民進黨的新一姊，幾乎搶光了閣揆卓榮泰的丰采；談到內政部租金補助、人行道補助被砍，劉世芳居然可以連結到「台灣就是台灣，中國就是中國」、「台灣跟中國，一邊一國，我們各管各個事」，以致成了今天媒體追訪的焦點。

有趣的是，劉世芳今天悄悄改變了昨天的說法，媒體問她「台灣中國，一邊一國」是口誤嗎？還是刻意要闡述該內容？劉回應「這邊是中華民國，對面是中華人民共和國，有什麼不一樣嗎？」；媒體再問，這言論有符合憲法定義嗎？劉顯然感覺被突襲，愣了一秒才說，「我不曉得您講的符合憲法，我講過了，這邊是中華民國，對面是中華人民共和國，有什麼疑慮嗎？」

劉世芳應該是察覺昨天在支持者面前大喊「台灣中國，一邊一國」是衝過頭了，回到立法院，她趕緊修正回到中華民國，還反問媒體「有什麼疑慮嗎？」；殊不知，劉世芳前後的說法自我打臉，最大的疑慮正是昨天的說法並不符合憲法，反問記者這一招是拗不過去的，不如承認是自己前一天是口誤，還比較好解套。   

今天的劉世芳打臉昨天的劉世芳，和上周的劉世芳更是判若兩人。移民署上周因陸生團女大生受訪惹議一事「約談」前總統馬英九，馬英九高喊「希望賴清德總統高抬貴手」；當時劉世芳以嚴厲語氣直斥馬當過總統，兩岸人民關係條例以及相關子法，從馬英九時代到總統賴清德時代，從沒改變過，身為中華民國國民，不要知法犯法。

「知法犯法」這話說得很重，劉世芳抬出的是兩岸人民關係條例以及相關子法，但該法總則第一條即明定「國家統一前，為確保臺灣地區安全與民眾福祉，規範臺灣地區與大陸地區人民之往來，並處理衍生之法律事件，特制定本條例」，劉世芳明知兩岸是臺灣地區與大陸地區的關係，她又怎能在公開場合提出「台灣中國，一邊一國」這種論調？

劉世芳是堂堂的首席部長，要罵人時就抬出兩岸人民關係條例以及相關子法，被質疑時就躲到中華民國的後面；如果馬英九請賴清德對女大生「高抬貴手」就要被罵知法犯法，這位首席部長淨說些不合憲的言論，難道不該罵嗎？  

劉世芳 馬英九

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