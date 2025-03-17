快訊

影分身之術？「柯文哲」路邊喝牛肉湯 萬人稱奇：少一動作不像

花錢還得求讓位？忠實乘客怨台鐵「印度化」：超難擠進車廂

MLB／就是想看大谷翔平 東京開幕戰黃牛票喊到200萬日圓

民進黨新生代外交培力營開跑 即起至4/13開放報名

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨中央黨部今天宣布，2025年「民進黨新生代外交培力營」將於7月19日至28日舉辦，即起至4月13日開放報名。圖／民進黨提供
民進黨中央黨部今天宣布，2025年「民進黨新生代外交培力營」將於7月19日至28日舉辦，即起至4月13日開放報名。圖／民進黨提供

民進黨中央黨部今天宣布，2025年「民進黨新生代外交培力營」將於7月19日至28日舉辦，對象為對外交事務及台美關係具熱忱與專業的民進黨18歲至40歲政治工作者，預計招募10位，審核程序包含書面審查及二階段面試，選拔結果粗估5月中公布。

民進黨發言人韓瑩轉述祕書長林右昌表示，黨主席賴清德高度重視國際事務的青年培力工作，今年有兩大重點工作：第一、深化青年幕僚國際與外交培力，除了要提升黨內幕僚對國際事務的專業與認識，更要協助年輕幕僚世代擴展外交人脈。；第二、成立民進黨青年局，強化民進黨年輕國會議員與縣市議員的國際交流平台。

國際部代理主任陳文昊說明，從去年營隊結束到現在，世界局勢有相當劇烈的變化，但不變的是深化台美關係對於台灣安全與繁榮的重要性。誠如賴清德總統所言，「台美的交流合作越緊密，不僅有利於雙方國家安全發展，更符合台美的共同經濟利益。」陳文昊表示，今年營隊除了會向美方傳達台灣持續提升自我防衛的決心，也會強調台灣與美國在經貿與科技方面是彼此的重要戰略夥伴。

民進黨青年部副主任、也是去年營隊成員之一的吳奕柔則指出，賴主席以「青年議題主流化」為方針，除了舉辦「新生代外交培力營」，帶領青年幕僚前進華府，也推出「美德育才計畫」，系統性的培養民進黨青年政治工作者，同時黨內也透過社群直播、培力課程和青年部熬民主座談等活動，擴大和青年世代對話。

陳文昊強調，本次營隊將讓參與者在實務中汲取經驗，緊密聯繫國際社會，彰顯台灣在全球的重要性。民進黨懷抱著培養具有全球視野的青年政治工作者的使命，相信他們將在未來的外交舞台上發揮關鍵角色。

陳文昊表示，本次營隊預計招募10位對外交事務及台美關係具備熱忱與專業的民進黨18歲至40歲政治工作者，報名即日起開放至4月13日。審核程序包含書面審查及二階段面試，選拔結果預計5月中公布。詳細活動說明及報名資格，將於民進黨官方網站及國際事務部社群媒體平台公布，歡迎符合條件者踴躍報名。

台美關係 民進黨 青年

延伸閱讀

黃國昌稱下鄉宣講皆人頭 綠酸：你才是傅崐萁的人頭

何欣純批藍白砍孩子留學獎學金 國民黨團澄清：一毛未刪

桃園意外成大罷免熱區？ 凌濤坦言：不可不慎

府院黨全力推大罷免 朝野都互相消耗

相關新聞

藍宣示推反廢死、反戒嚴公投 朱立倫：訴諸更大的民主

大罷免邁入第二階段連署，國民黨主席朱立倫今與黨籍立委在立法院議場前舉行記者會，宣示推動「反戒嚴」、「反廢死」公投。朱立倫...

藍宣示推反廢死反戒嚴公投 柯建銘酸一騙再騙自掘墳墓

國民黨主席朱立倫今偕黨籍立委於立法院議場前宣示推動「反戒嚴」、「反廢死」公投。民進黨立院黨團總召柯建銘為此表達嚴重抗議，...

延攬余祥魏汶萱 蔣家軍備戰2026？ 蔣萬安：想像力太豐富

北市長蔣萬安小內閣人事大異動，除先前在立院與民進黨立委邱議瑩互嗆的記者魏汶萱，也延攬過去跑政治的媒體人余祥出任觀傳局長，...

影／宣示推動「反戒嚴」、「反廢死」公投 朱立倫：訴諸更大民主

大罷免進入第二階段連署，國民黨主席朱立倫上午與黨籍立委在立法院議場前舉行記者會，宣示推動「反戒嚴」、「反廢死」公投。朱立...

【重磅快評】中華民國真好用 但首席部長能這樣當嗎？

內政部長劉世芳昨天出席民進黨「人民是頭家」政策宣講會桃園場時，忘情喊出「台灣中國，一邊一國」，今天被問及此事，她改說「中...

何欣純批藍白砍孩子留學獎學金 國民黨團澄清：一毛未刪

民進黨立委何欣純近日批國民黨、民眾黨立委聯手刪除留學生獎學金、工程界指因總預算刪除導致金質獎辦不成。國民黨立法院黨團首席...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。