民進黨新生代外交培力營開跑 即起至4/13開放報名

民進黨中央黨部今天宣布，2025年「民進黨新生代外交培力營」將於7月19日至28日舉辦，對象為對外交事務及台美關係具熱忱與專業的民進黨18歲至40歲政治工作者，預計招募10位，審核程序包含書面審查及二階段面試，選拔結果粗估5月中公布。

民進黨發言人韓瑩轉述祕書長林右昌表示，黨主席賴清德高度重視國際事務的青年培力工作，今年有兩大重點工作：第一、深化青年幕僚國際與外交培力，除了要提升黨內幕僚對國際事務的專業與認識，更要協助年輕幕僚世代擴展外交人脈。；第二、成立民進黨青年局，強化民進黨年輕國會議員與縣市議員的國際交流平台。

國際部代理主任陳文昊說明，從去年營隊結束到現在，世界局勢有相當劇烈的變化，但不變的是深化台美關係對於台灣安全與繁榮的重要性。誠如賴清德總統所言，「台美的交流合作越緊密，不僅有利於雙方國家安全發展，更符合台美的共同經濟利益。」陳文昊表示，今年營隊除了會向美方傳達台灣持續提升自我防衛的決心，也會強調台灣與美國在經貿與科技方面是彼此的重要戰略夥伴。

民進黨青年部副主任、也是去年營隊成員之一的吳奕柔則指出，賴主席以「青年議題主流化」為方針，除了舉辦「新生代外交培力營」，帶領青年幕僚前進華府，也推出「美德育才計畫」，系統性的培養民進黨青年政治工作者，同時黨內也透過社群直播、培力課程和青年部熬民主座談等活動，擴大和青年世代對話。

陳文昊強調，本次營隊將讓參與者在實務中汲取經驗，緊密聯繫國際社會，彰顯台灣在全球的重要性。民進黨懷抱著培養具有全球視野的青年政治工作者的使命，相信他們將在未來的外交舞台上發揮關鍵角色。

陳文昊表示，本次營隊預計招募10位對外交事務及台美關係具備熱忱與專業的民進黨18歲至40歲政治工作者，報名即日起開放至4月13日。審核程序包含書面審查及二階段面試，選拔結果預計5月中公布。詳細活動說明及報名資格，將於民進黨官方網站及國際事務部社群媒體平台公布，歡迎符合條件者踴躍報名。