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何欣純批藍白砍孩子留學獎學金 國民黨團澄清：一毛未刪

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
國民黨團今天舉行「3兆政府，只會造謠」記者會，國民黨團首席副書記長羅智強、國民黨立委陳玉珍、國民黨立委許宇甄出席說明。圖為國民黨立法院黨團提供。
國民黨團今天舉行「3兆政府，只會造謠」記者會，國民黨團首席副書記長羅智強、國民黨立委陳玉珍、國民黨立委許宇甄出席說明。圖為國民黨立法院黨團提供。

民進黨立委何欣純近日批國民黨、民眾黨立委聯手刪除留學生獎學金、工程界指因總預算刪除導致金質獎辦不成。國民黨立法院黨團首席副書記長羅智強今天開記者會一一反駁指，今年度公費留學獎學金編列9億比去年增加20%，且立法院一毛未刪；另外金質獎預算今年1060萬元，預算僅被凍結10%，呼籲民進黨不要再騙。

國民黨團今天舉行「3兆政府，只會造謠」記者會，國民黨團首席副書記長羅智強、國民黨立委陳玉珍、國民黨立委許宇甄出席說明。羅智強痛批，民進黨「預算有史以上最高、造謠有史以來最高、能力有史以來最差」。

民進黨近期展開下鄉宣講，何欣純在台中市舉行的首場宣講時指公費留學獎學金被刪，導致孩子無法留學。羅智強今天指，根據教育部資料，114年度公費留學獎學金編列9億1043萬3000元，立法院審案時「一毛未刪」，比起去年法定數7億7195萬1000元，還增加1億3848萬2000元，增幅高達17.94%近兩成，但何欣純卻說留學生拿不到獎學金，請問行政院明明更多錢，到底是拿去養誰？是養綠媒、網軍，還是養側翼？

工程界近日指金質獎因立法院刪預算，導致沒有經費必須停辦。羅智強反駁說，金質獎114年度預算為1060萬，比去年足足多了260萬，漲幅將近2到3成，結果行政院去騙民間團體說金質獎無法舉辦是因為立法院凍預算，立法院對這筆預算凍結10%，而且凍結可以解凍，就算執政黨要硬凹成凍結就是刪除，也還有954萬元，「拜託民進黨政府不要再騙了」。

陳玉珍表示，總預算即便被刪除還是史上最高，行政院曾稱請不起手語老師，但看到行政院長卓榮泰開始下鄉宣導，她好奇為何手語老師請不起，卻有預算可以下鄉宣導？簡直是「行下鄉宣導之名、鼓吹罷免之實」。

陳玉珍痛批，民間缺乏醫護人員、高雄殺人案件真相還未出爐、詐騙仍然猖獗，民間仍有這麼多紛擾等待政府解決，行政院卻口口聲聲說沒錢，把力氣放在罷免上，真是一個不顧人民死活的政黨、不關心民生經濟的政府，呼籲行政院好好回頭來施政。

國民黨 立法院 行政院

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