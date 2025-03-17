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谷立言：賴總統提打擊中國間諜行動 提升美台合作能力

中央社／ 台北17日電

玉山論壇今天登場，美國在台協會處長谷立言致詞時表示，川普政府強調台海和平穩定為美方利益，對國際安全繁榮不可或缺，美方將與國際夥伴一起加強應對片面以武力或脅迫改變現狀的企圖；他也肯定總統賴清德提出打擊中國間諜活動和影響的行動，將進一步提升美方與台灣合作的能力。

第8屆玉山論壇於今、明兩天登場，以「新南向+：台灣、印太與新世界」為主題，有來自13國政要、產業界領袖以及專家學者參與，總統賴清德、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍以及多國駐台使節代表出席開幕儀式。

美國在台協會（AIT）處長谷立言（RaymondGreene）致詞時表示，美國與盟友、印太夥伴堅定地站在一起。美方正展開決定性行動，藉由提升共同利益反制威脅並促進經濟韌性，新政府就任以來，美國總統川普（Donald Trump）已明確承諾保衛全球和平。

谷立言指出，在歐洲方面，將儘速讓俄烏停火，在印太區域，將強化嚇阻能力進而達到避戰，川普政府已強調台海和平穩定為美方利益，也對國際社會安全繁榮不可或缺，世界每個國家與台海和平息息相關。美方與國際夥伴將一起加強應對片面以武力或威脅改變現狀的企圖。

谷立言說，面對中國破壞穩定的軍事、經濟和外交壓力，美方將持續協助台灣提升自我防衛能力以及社會韌性，也歡迎賴總統近期宣布將提升國防預算至GDP的至少3%；同樣重要的是，台灣要有能力取得不對稱戰力以嚇阻侵略。

谷立言指出，賴總統提出打擊中國間諜活動和影響的行動，將進一步提升美方與台灣合作的能力。而美台在經濟領域的合作將讓台灣與美國更強大、安全以及繁榮，而國際社會同時也將因此受惠，美台經濟互惠將帶領世界的科技發展。

談及台積電擴大對美投資，谷立言強調，美台合作可取代中國在關鍵產業的供應鏈，包括無人機和機器人。台灣快速且持續將製造業移出中國，對川普再度工業化美國的任務深具意義，美方也支持台灣對其他理念相近國家的投資，包括菲律賓、瓜地馬拉、中東歐以及太平洋國家。

此外，多位美國國會議員透過預錄影片致詞。美國眾議院中國特別委員會主席穆勒納爾（JohnMoolenaar）表示，台灣是美國的關鍵戰略夥伴，共同對抗中共侵略性擴張；眾議員克利什納穆希（RajaKrishnamoorthi）則說，美國國會兩黨大力支持美台關係，不希望中美發生敵對行動，因此必須適時介入、阻止衝突，這也意味者美方需確保台灣有能力阻止衝突。

眾議員金映玉（Young Kim）說，她提出「反歧視台灣法案」支持台灣參與國際貨幣基金組織，有信心此會期會順利通過，也將致力確保台灣對美軍購順利進行，追蹤尚未交付的軍售項目。

川普 美國在台協會 谷立言

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