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延攬余祥魏汶萱 蔣家軍備戰2026？ 蔣萬安：想像力太豐富

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今出席中正區里長座談。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今出席中正區里長座談。記者林麗玉／攝影

北市長蔣萬安小內閣人事大異動，除先前在立院與民進黨立委邱議瑩互嗆的記者魏汶萱，也延攬過去跑政治的媒體人余祥出任觀傳局長，外界關注，是否延攬更多蔣家軍備戰2026？蔣萬安今表示，「沒有蔣家軍，只有台北隊」。

媒體也追問蔣，青年局長殷瑋轉出任研考會主委，是否也是為備戰2026？蔣萬安則說，「你們想像力真的太豐富」，其實這次的小內閣調整，就是用人唯才，適才適所。我想每位同仁，就是發揮過去的專業與經驗，協助市府各項政策的推動。

蔣萬安今出席中正區里長座談，對於昨天宣布上任以來最大幅度的小內閣調整，外界解讀戰鬥團隊小內閣成形，不過對於是否蔣家軍開始備戰2026？蔣萬安說，市府團隊有經驗豐富、資歷完整的同仁，同時也要納入年輕的衝勁，還有包括女性的聲音，為團隊注入更多的活力、創意及執行力。

至於外界解讀新蔣團隊是戰鬥小內閣？蔣則說，市民團隊就是為市民朋友奮鬥、打拚，過去兩年，我們拚出了大巨蛋經濟，拚出了捷運六箭齊發，為市民拚出大都更時代，今天中正區，也終於讓南機場整宅單元三去年順利簽約，是第一個順利招生成功的案件。也希望南機場單元四、五可以跨過75%公辦都更門檻，我們也為市民朋友拚出了生育率，台北市去年是六都唯一生育率正成長，會持續為市民朋友打拚。

對於青年局、觀傳局都找媒體人跟政黨發言人，是要增加政治敏感度？蔣萬安表示，新任青年局長周奕希過去這段期間，在我們客委會擔任主委，她對於相關公共事務的推動，行政方面非常熟悉，這次擔任青年局長，可以借住她過說行政經驗及對於媒體事務的了解，能夠強化青年政策的推動；至於余祥接任觀傳局，是想借助她非常熟悉媒體的運作，及經驗豐富，協助者夜領玉，協助觀光。

團隊 蔣萬安 青年

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