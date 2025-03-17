聖克里斯多福外長率團訪台招商 將晉見賴總統

友邦聖克里斯多福及尼維斯聯邦外交部長道格拉斯今天率團訪台，期間將晉見總統賴清德，並主持「2025聖克里斯多福及尼維斯投資商機說明會」，吸引台商赴克國投資。

外交部上午發布新聞稿指出，聖克里斯多福及尼維斯聯邦外交部長道格拉斯（Denzil Douglas）應政府邀請，於17日至21日率團來台訪問，外交部政務次長陳明祺代表政府前往接機並表達誠摯歡迎。

外交部表示，道格拉斯曾任克國總理，過去曾數度訪台，此行是道格拉斯在總理德魯（Terrance Drew）任內第三度訪問台灣，顯見他對台灣的情誼深厚。

訪團在台期間將晉見總統賴清德、接受外交部長林佳龍款宴，雙方將就共同關切議題及「榮邦計畫」合作面向深入交換意見。此外，為吸引台商赴克國投資，道格拉斯將主持「2025聖克里斯多福及尼維斯投資商機說明會」，另將拜會經濟部、參訪台灣綠能設施及各項文經建設。

外交部指出，台灣與克國自1983年建交以來，邦誼篤睦。克國政府歷年來堅定支持台灣的國際參與，克國國會自2023年起連續兩年無異議通過決議，支持台灣參與國際組織，展現克國不分朝野的友台立場。

外交部也提及，雙方在醫療、教育、觀光、資通訊、婦女賦權、氣候韌性及永續發展等領域密切合作且成效卓著，嘉惠克國人民的民生福祉。