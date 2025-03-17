藍白聯手拚恢復勞工七天國定假日！內政部長最新回應來了

內政委員會17日審查《紀念日及節日實施法草案》，國民黨與民眾黨立委聯手推動，主張應恢復勞工七天國定假日，並以法律位階明確規範放假日數，以保障勞工權益。內政部部長劉世芳回應，現行《紀念日及節日實施辦法》已符合相關法律規範，新增放假日數須考量整體國家利益，建議凝聚社會共識後再行規劃。

劉世芳表示，目前紀念日及節日的名稱、日期及放假規定，是依行政命令規範，共包含12個紀念日、6個民俗節日及9個特定節日，目前立法院審查的多項提案中，各版本對紀念日與節日的定義、數量及放假方式意見分歧，部分版本主張僅列出放假日，而另一些則涵蓋節日名稱、慶祝方式及補假規定。

劉世芳指出，現行全國性放假日包含元旦、和平紀念日、國慶日、春節、清明節、端午節、中秋節、農曆除夕及兒童節等共11日，若加上例假日，全年總放假日數已達115至116日，符合過去立法院決議。此外，勞動節、軍人節及原住民族歲時祭儀等特定節日，也依特定身分規範放假。

部分立委提議將調整上班日納入法案，但劉世芳認為，上班日安排涉及各行各業運作，應由行政院人事行政總處及勞動部依主管規定處理，而非由法律硬性規範。

劉世芳強調，目前《紀念日及節日實施辦法》已確保全國放假日趨於一致，公務員與勞工的工時與休假則分別依相關法規處理，由於放假日數的調整影響甚鉅，仍須從國家整體利益出發進行通盤評估，未來將視社會共識，進一步規劃適當方案。