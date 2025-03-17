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民調／大罷免　5成8反對「比贊成多25.3個百分點」

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘。記者葉信菉／攝影
民進黨立法院黨團總召柯建銘。記者葉信菉／攝影

罷免共35件泛藍陣營立委邁入第二階段連署，台灣民意基金會今公布最新民調，針對國人對民進黨立院黨團總召柯建銘倡議大罷免的態度，三成三贊成，五成八不贊成，不贊成比贊成多25.3個百分點；全體公民中， 兩成強烈贊成，三成五強烈不贊成。

台灣民意基金會董事長游盈隆分析，一個是台灣主流民意不贊成「大罷免」，另 一個是贊成「大罷免」的人數不算少，大大提高二階罷免成案的可能性。

進一步檢視交叉分析，年齡部分，除65歲及以上者外，其他年齡層皆呈現一面倒不贊成 「大罷免」的現象。顯然，大罷免訴求比較容易獲得老人的共鳴；從教育背景看，除了初中、國中及以下教育程度者外，其他中高教育程度者皆一面倒不贊成大罷免。

從職業背景看，除退休人員外，其他職業背景者皆一面倒不贊成大罷免。從六都16縣市角度看，每一個地區都呈現過半數或一面倒不贊成 「大罷免」。

游盈隆指出，值得注意的是，桃園市竟意外成為大罷免熱區，有四成公民呼應大罷免，領先全台。台中市相對較冷，只有三成公民呼應。其他各區則冷熱不一。箇中原因為何？值得推敲。

至於政黨支持傾向，民進黨支持者，七成一贊成，二成四不贊成；國民黨支持者，0.4%贊成，九成七不贊成；民眾黨支持者，一成贊成，八成五不贊成；中性選民，一成二贊成，六成三不贊成。

此次訪問期間為3月10日至12日；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%。有效樣本1079人，市話755人，手機324人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。

游盈隆 罷免

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