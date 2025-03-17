形同降級 朝野立委批南非

針對南非政府片面將我駐處更名，中華民國與南非共和國國會友好聯誼會長、國民黨立委游顥表示，南非的行動對我國非常不公平，而賴清德總統近期言論造成國際上不少效應，凸顯過多的意識形態，撕裂台灣內部，也衝擊國際外交。

民眾黨立委林國成表示，南非過去一向對我友善，如今很明顯瞧不起台灣，代表處改名辦事處形同降級；南非的作為早在意料之中，雖然小國外交相當不易，但至少要有理想跟立場。他批評外交部在第一時間沒動作，後續也沒有因應。

游顥表示，我國跟南非貿易交流和情誼有一定基礎，南非此舉對我國非常不公平，希望南非外交部能三思，否則將嚴重衝擊兩國情誼。

游顥也提到賴總統近日將中國大陸定義為境外敵對勢力等言論，他說，這造成國際上不少效應，呼籲賴政府秉持務實外交，避免意識形態影響台灣內外局面。

民進黨立委陳冠廷指出，中共在非洲的影響力向來很高，此次南非片面更改我駐處名稱，顯然是受到中共壓力；針對南非施壓台灣且緊縮台灣國際空間的行為，他呼籲外交部研擬精進作為，積極因應。