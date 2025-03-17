我駐處遭南非更名 外交部抗議

南非外交部本月將官方網站的台北聯絡代表處（Taipei Liaison Office）更名為台北商務辦事處（Taipei Commercial Office），並將我名單從單獨列項改為列在國際組織駐南非名單之中，我外交部長林佳龍已指示對南非提出嚴正抗議。

南非媒體獨立線上（ＩＯＬ）報導，南非外交部已經為台北辦事處更名，這樣的更名更加精確符合該辦公室的角色與本質，也被認為是將在本月底完成的台北辦公室換址案的重要一步。

另外，我駐南非官方網站依然是「駐南非共和國台北聯絡代表處」；我現任駐南非代表為廖文哲，南非外交部官網的訊息依然是前任代表賀忠義。

南非政府去年秋天要求我方駐處搬離其首都普利托利亞，雙方協商迄今沒有達成共識。

外交部昨回應，對於南非外交部於雙方仍在協商、尚未達成共識前，再度破壞兩國一九九七年達成的協議，片面在其官方網站更改我國駐處名稱的做法，林佳龍已指示亞非司及我國駐南非代表處，分別向南非聯絡辦事處及南非外交部嚴正抗議，我國駐南非代表處已另致節略南非政府，正式表達我方立場。

外交部指出，南非外交部今年一月再度致函要求我國駐南非代表處於三月底前完成搬遷，台灣與南非政府正就修改雙邊關係法律架構的可能內容交換意見，我方已針對正式談判地點、時間、代表團組成與協議簽署方式等細節，促南非速與我國討論。

外交部表示，南非外交部援引聯大第二七五八號決議及「一個中國政策」逼迫我國駐處搬遷，不僅不合理、無法自圓其說，也令人無法接受；南非配合中國打壓台灣的做法，違反南非政府一貫主張民主自由的精神，呼籲南非政府盡速積極就相關細節與我方進行討論，且在雙方達成共識前，不應做出任何違反一九九七年雙邊協議的行為。