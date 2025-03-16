從恢復軍審到傅崐萁遭搜 林國成：賴總統威權前置動作

有關國民黨立委傅崐萁住家遭到搜索，民眾黨立委林國成今天表示，先是對民眾黨前主席柯文哲出手，又把手伸向在野黨國會黨團總召，很明顯就是用司法打壓異己，接下來還要恢復軍事審判，這就叫做威權的前置動作，顯見賴清德總統執政非常恐怖。

傅崐萁被告發提供勁選小物給同黨立委候選人，台北地檢署上周指揮調查局北機站搜索李姓被告花蓮居所，傅崐萁與妻子、花蓮縣長徐榛蔚今天在國民黨花蓮縣黨部舉行記者會，強調面對所有攻擊都甘之如飴，「一心坦蕩，面向陽光、無所畏懼。」

林國成晚間受訪時表示，賴政府接連對柯文哲、傅崐萁出手，很明顯就是利用司法打壓異己，更何況選舉早已結束，地方檢察署也不起訴，現在沒有新事證跟證據，還要再用這些法規硬凹，只是想要告社會大眾，只要有人得罪執政黨，政府就會透過司法整肅。

林國成指出，傅崐萁先前當著行政院長卓榮泰的面，詢問各部會首長今年度預算有無增加，就是因為行政團隊到處造謠，聲稱預算遭到刪凍無法運作，「這種用民粹騙老百姓，不是很可恥的事情嗎」，賴政府的謊言不攻自破，沒想到現在見笑轉生氣，透過司法達到整肅的目的。

林國成直言，賴總統利用司法整肅反對黨，包括柯文哲、傅崐萁、台北市議員陳重文的案子都是如此，只為達到其稱王稱帝等目的，尤其傅崐萁身為反對黨的國會黨團總召，民進黨政府竟然以此拿來開刀，接下來還要恢復軍事審判，全部都是威權的前置動作，未來在野黨應該要更團結。

林國成質疑，賴總統到底是為台灣人民，還是僅是在為個人做事，不管是台獨主張還是威權復辟，再來就是年輕人準備上戰場，然而賴總統的家屬都住在美國，「如果台灣有危險，也危險不到他們」，這是多殘忍的事情，做人不要這麼自私，「前車之鑑烏克蘭，現在慘到什麼地步。」

林國成認為，賴總統的種種作為，都是很恐怖的事情，傅崐萁完全就是被政治打壓，「沒有人會用會計法做這些事情。」