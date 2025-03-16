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美反對片面改變台海現狀 總統府：歡迎並感謝

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
總統府發言人郭雅慧。圖／總統府提供
總統府發言人郭雅慧。圖／總統府提供

總統府發言人郭雅慧今天表示，台海及區域的和平穩定，是國際社會最大共識，同時牽動全球共同核心利益，台灣作為區域負責任的一員，從來不是升高情勢的一方，而是致力於與理念相近國家攜手合作，維護區域安全穩定的力量；對於美國國務院表示將持續支持台灣面對來自中國的施壓，反對任何單方面企圖以武力或脅迫方式改變兩岸現狀，我政府表達高度歡迎與誠摯感謝。

郭雅慧表示，未來台灣也將持續強化國防與社會韌性，堅定與全球民主夥伴站在一起，共同維護區域的安全穩定與繁榮發展。

郭雅慧表示，中國作為區域一員，長期以灰色地帶襲擾、認知戰、法律戰及混合戰等複合式手段進行威權擴張，印太地區民主國家包括台灣、日本、菲律賓與澳洲等國都受影響，近日中國也在越南、菲律賓及紐澳外海等各方海域遂行單邊威脅及騷擾；中國對周邊國家挑釁，不斷升高區域緊張情勢，意圖改變現狀及破壞以規則為基礎的國際秩序，已是國際社會公認的破壞區域及台海和平穩定的麻煩製造者。

賴清德總統日前表示，依照我國反滲透法的定義，所謂的「境外敵對勢力」，指的是和我國交戰、武力對峙，或是主張採取非和平手段危害我國主權的國家、政治實體或團體；而根據多年來中國對台灣所進行的文攻武嚇與統戰滲透，明確符合反滲透法的定義，中國是台灣境外的敵對勢力。

郭雅慧說，賴總統針對台灣當前五大國安威脅，推出十七項策略，目的正是為因應中共對台灣日益嚴重的威脅進行反制，以維持台海和平穩定現狀。

反滲透法 台海 賴清德

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