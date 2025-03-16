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三星追趕台積無望？1.4奈米製程驚傳取消 代工事業更堪慮

南非逕行更名我駐處 外交部：嚴正抗議

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導

南非外交部本月將官方網站的台北聯絡代表處（Taipei Liaison Office）更名為台北商務辦事處（Taipei Commercial Office），我外交部表示，持續關注本案發展，外交部長林佳龍第一時間指示相關單位就南非在協商期間片面更名的做法，向南非嚴正抗議，並另致節略表達我方立場。

外交部指出，南非外交部今年1月再度致函要求我國駐南非代表處於3月底前完成搬遷，台灣與南非政府正就修改雙邊關係法律架構的可能內容交換意見，我方已針對正式談判的地點、時間、代表團組成與協議簽署方式等細節，促南非速與我國討論。

外交部表示，對於南非外交部於雙方仍在協商、尚未達成共識前，再度破壞兩國1997年達成的協議，片面在其官方網站更改我國駐處名稱的做法，林佳龍已指示亞非司及我國駐南非代表處，分別向南非聯絡辦事處及南非外交部嚴正抗議。

外交部表示，我國駐南非代表處已另致節略南非政府，正式表達我方立場，並重申南非外交部援引聯大第2758號決議及「一個中國政策」逼迫我國駐處搬遷，不僅不合理、無法自圓其說，也令人無法接受，同時表示，南非配合中國打壓台灣的做法，違反南非政府一貫主張民主自由的精神，要求南非政府務必尊重台斐雙方於1997年達成的協議。

外交部指出，南非政府近期屢屢違反國際規範，已引發國際社會關注，此也見諸於南非駐美大使拉蘇爾（Ebrahim Rasool）近日不被美國接受的言論，他已於15日被美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）列為「不受歡迎人物」。

外交部呼籲，南非政府盡速積極就相關細節與我方進行討論，且在雙方達成共識前，不應做出任何違反1997年雙邊協議的行為。

南非 外交部 美國

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