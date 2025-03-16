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獨／被酸「不肖子孫」！胡璉孫女：誰都不希望打仗 爺爺會支持我

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
胡璉將軍孫女胡敏珍近日在抖音上傳影片，表示希望在金門為1949年古寧頭戰役中陣亡的解放軍士兵設立紀念碑，引起網友抨擊。圖／民眾提供
胡璉將軍孫女胡敏珍近日在抖音上傳影片，表示希望在金門為1949年古寧頭戰役中陣亡的解放軍士兵設立紀念碑，引起網友抨擊。圖／民眾提供

胡璉將軍的孫女胡敏珍近日在抖音上傳影片，表示希望在金門為1949年古寧頭戰役中陣亡的解放軍設立紀念碑，引起網友抨擊，許多網友批評她是「不肖子孫」，對此，胡敏珍強調，她的出發點是基於人道關懷，並非刻意倒向任何一方，「兩岸一家親」的理念不應被扭曲。

胡敏珍在影片中透露，她身處金門安岐，並站在一塊刻有姓名的碑石前，她提到，「1949年古寧頭戰役，有這些解放軍的將領們，現在我們促進會想辦法處理，把這些將士們的名字還有這個碑全都立起來。」影片最後，她高呼「兩岸一家親，加油」，希望透過這樣的方式促進和平，讓兩岸關係回歸人道與善意的交流。

影片在社群平台被轉發後，立刻引發網友砲轟，不少人怒批「舔共」、「妳阿公會掐死妳」，更有人表示「這種邏輯，那中國也應該在境內廣設日軍戰歿紀念碑才對」。

對於外界的批評，胡敏珍今天回應，這段影片實際拍攝於兩個多月前，近期才上傳，沒想到會引發如此大的反應。

「那座解放軍紀念碑，是金門縣長陳福海在上任縣長時設立的，又不是我弄的，我只是去拍個影片而已。」她強調，自己只是希望喚起社會對於歷史的反思，並非刻意引發爭議。

她進一步表示，如今俄烏戰爭雙方仍能交換戰俘、遺體，台海兩岸硝煙早已平息數十年，更應該以人道精神看待歷史，「難道這樣的行為也錯了嗎？如果今天大陸士兵死在台灣，我自己買地幫他們立碑又怎麼了？」

胡敏珍強調，胡璉將軍和平公益促進會做了很多兩岸慈善的事情，「沒有收任何錢，也沒有政治立場，為什麼我要被抹黑成這樣。」

胡敏珍認為，隨著時代演變，應該以更開放的態度看待這段歷史。「現在是個和平的時代，當初的戰爭是那個時候的歷史，並不代表我們現在還要仇視對方。我相信如果爺爺還在，他也會支持我，因為誰都不希望打仗。」

面對外界的批評，胡敏珍呼籲，希望社會能夠多點人性關懷，放棄仇恨，讓兩岸真正走向和平。她認為，自己所做的事是為了「展現台灣的民主與自由精神」，不應被誤解為政治操作。

胡敏珍近日表示希望在金門為1949年古寧頭戰役中陣亡的解放軍士兵設立紀念碑，引起網友抨擊，其實這些共軍陣亡將士的姓名碑，在數年前早就做好了，現在散落在安岐的農地上。圖／民眾提供
胡敏珍近日表示希望在金門為1949年古寧頭戰役中陣亡的解放軍士兵設立紀念碑，引起網友抨擊，其實這些共軍陣亡將士的姓名碑，在數年前早就做好了，現在散落在安岐的農地上。圖／民眾提供

古寧頭戰役 影片 爺爺 解放軍 金門

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