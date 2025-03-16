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南非外交部逕行更名我駐處名稱 陳冠廷：明顯對台施壓

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委陳冠廷。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委陳冠廷。圖／聯合報系資料照片

民進黨立法委員陳冠廷今（16）日針對南非外交部將我國駐南非代表處由「台北聯絡代表處」逕行更名為「台北商務辦事處」一事表達遺憾，並指出此舉明顯是對台灣施壓、緊縮台灣國際生存空間的行為，呼籲外交部應研擬精進作為，積極因應。

南非外交部近期在官方網站上，將原本單獨列項的「台北聯絡代表處」（Taipei Liaison Office）改名為「台北商務辦事處」（Taipei Commercial Office），並將其列入國際組織駐南非名單中。此舉被南非媒體獨立線上（IOL）報導為配合本月底我駐處換址案的重要一步。

陳冠廷表示，中共在非洲的影響力向來很高，此次南非單方面更改我國駐處名稱的行為，顯然是受到中共壓力的結果。他強調，南非政府自去年秋天以來，已多次要求我方駐處搬離首都普利托利亞，並試圖將我駐處降級為「貿易辦事處」，此次更名又是一次對台灣的外交打壓。

「我國駐南非代表處官方網站仍維持『駐南非共和國台北聯絡代表處』的名稱，這顯示了我方並不接受南非的單方面行為。」陳冠廷指出，外交部長林佳龍已召集應變小組討論因應方式，但他認為外交部應該進一步研擬更積極有效的精進作為，確保台灣的國際空間不受侵蝕。

陳冠廷呼籲，政府在堅守對等和尊嚴原則的同時，也需尋求更多國際友人的支持，共同抵制中共打壓台灣國際空間的不當行為。

南非 外交部 陳冠廷

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