再度施壓？南非外交部逕行更名我為台北商務辦事處

南非持續對台施壓？在要求我駐南非代表處遷出首都案還在談判時，南非外交部本月將官方網站的台北聯絡代表處（Taipei Liaison Office）更名為台北商務辦事處（Taipei Commercial Office）。

南非媒體獨立線上（IOL）日前報導，南非外交部已經為台北辦事處更名，這樣的更名更加精確符合該辦公室的角色與本質，也被認為是將在本月底完成的、台北辦公室換址案的重要一步。

記者今（16日）查看南非官方網站發現，直到上月中旬，南非外交部都是將台北聯絡代表處單獨列項，本月初將我駐處更名為台北商務辦事處，列在國際組織駐南非名單之中。

我駐南非的官方網站依然是「駐南非共和國台北聯絡代表處」；我現任駐南非代表為廖文哲，南非外交部官網的訊息依然是前任代表賀忠義。

南非政府去年秋天要求我方駐處搬離其首都普利托利亞，雙方協商迄今沒有達成共識。

我外交部今年2月初發布新聞稿，南非政府日前再度致函我國駐南非代表處，要求駐處三月底前搬離南非首都普勒托利亞，甚至試圖將我駐處降級並更名為「貿易辦事處」；外交部長林佳龍已召集應變小組討論因應方式。