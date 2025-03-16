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翁曉玲諷麻將不能喊「五筒」 綠齊轟：國民黨成武統黨

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報系資料照
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報系資料照

陸配網紅「亞亞在台灣」自拍網路影片談武統遭檢舉，後被移民署廢止依親居留許可。國民黨立委翁曉玲打趣稱，以後在台灣打麻將不能講「五筒」，民進黨立委林俊憲批評，「武統」是指中國血洗台灣，這種冷笑話只有翁講得出來，必須譴責，也絕對增加大罷免贊成票。

民進黨立委許智傑批，翁曉玲真的很會胡扯，武統跟五筒都可以硬扯在一起，國民黨不分區立委這種無厘頭的言論，難道國民黨也支持武統嗎？國民黨主席朱立倫不能再含糊帶過，趕快開除翁曉玲，否則國民黨以後恐怕要改叫中國武統黨，武統標籤會將撕不下來。

民進黨立委賴瑞隆則表示，在台灣居住依親卻講武統台灣，用言論影響台灣民心，台灣人民無法接受，翁曉玲卻硬凹，顯然國民黨根本不知道自己錯在哪，才導致罷免聲浪不斷升高，翁曉玲若持續用此言論挑釁人民，將持續為大罷免添柴火，讓人民更加不滿。

國民黨不分區立委 罷免 翁曉玲

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