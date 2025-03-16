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賴17條如戒嚴？ 翁曉玲笑稱：打麻將不能講「五筒」？

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報系資料照
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報系資料照

「陸配倡武統」及「賴17條」等話題持續，國民黨立委翁曉玲今天社群平台表示，以後在台灣打麻將不能講「五筒」，否則會違法並可能受軍法處置，不過也笑稱是周末輕鬆一下，博君一笑。網友也於貼文留言正反意見，有些人認為政府太超過，也有得認為嚴肅議題不適合開玩笑，引發網路話題。

陸配網紅劉振亞在抖音經營頻道「亞亞在台灣」，日前遭檢舉影片鼓吹大陸武力統一言論，事後遭移民署約談調查並依規定廢止在台依親居留許可。緊接著賴清德總統又於國安高層會議後，以「五大國安威脅」為由，定調大陸為境外敵對勢力端出17項策略，引發各界討論。

翁曉玲於社群平台發佈「打麻將重要提醒」指出，以後在台灣打麻將時不能說「五筒（武統）……」，會違反國安法、反滲透法，還可能依軍法處置，要講「五餅～切記！切記！」，不過文末也說明是「周末輕鬆一下，博君一笑」，並標注三個笑臉表情符號。

貼文留言串有不少網友表達支持，無奈表示「軍法就是徵召年輕人上戰場，不上戰場直接槍斃」、「自由中國說『五筒』不行，鼓吹『苔䪅』可以」、「大民王朝文字獄」、「令人會心的幽默」、「武統大陸也不行嗎？」等，不過也有網友認為「無聊」、「嚴肅議題，不適合開玩笑」等，引發網路話題討論。

「陸配倡武統」及「賴17條」等話題持續，國民黨立委翁曉玲於社群平台有感而發表示，以後在台灣打麻將不能講「五筒」，否則會違法並可能受軍法處置。圖／取自翁曉玲臉書
「陸配倡武統」及「賴17條」等話題持續，國民黨立委翁曉玲於社群平台有感而發表示，以後在台灣打麻將不能講「五筒」，否則會違法並可能受軍法處置。圖／取自翁曉玲臉書

國安法 翁曉玲 賴清德 麻將

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