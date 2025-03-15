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捷克參議院外委會主席：台捷合作共抗威權主義

中央社／ 台北15日電

面對美國總統川普上任後，世界局勢的變化，捷克參議院外委會主席費雪今天表示，台灣可以強化在面對資訊操弄與心理戰時的社會韌性；台灣、捷克等中小型民主國家也需交流、合作，對抗威權主義。

正進行訪台行程的捷克參議院外交、國防暨安全委員會主席費雪（Pavel Fischer），今天下午於捷克在台中心（Czech Hub in Taiwan）接受媒體訪問。

針對川普上任後，美國與歐洲的關係可能產生疏離，費雪表示，歐洲長期低估中國在策略面及商業上的影響力，俄羅斯與中國都試圖在美國若與歐洲產生疏離取得利益，安全與繁榮是有關聯的，不能假裝沒有安全的繁榮。

費雪說明，美國與北約的歐洲成員國，現在不能假裝沒有發生事情一樣，若不是中國對俄羅斯提供無條件的支持，俄羅斯早就退出俄烏戰爭的戰場了，捷克不能像某些歐洲人所夢想的一樣，假裝可以和中國做生意並與俄羅斯維持和平，「對我來說這不可接受」。

針對台灣是否在「民主供應鏈」於國防產業和歐洲深入合作，費雪認為，供應鏈安全並非新議題，甚至2020年他與捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）一同訪台時，就已經在台灣舉行供應鏈安全的研討會，但是「現在甚至比以前更重要」，而台灣在半導體設計、生產的潛力如此明顯，台歐應該於現在充滿挑戰的時期開展進一步合作。

費雪指出，烏克蘭是現在世界上的無人機大國，且依靠無人機就將俄羅斯海軍成功逐出黑海，而新的技術開啟了新的戰爭方式，他也親自前往烏克蘭見證，而他知道台灣政府專注發展無人機產業，也有穩定的供應鏈，歐洲也需要相關技術，台歐的決策者、工業界應來思考如何創造雙邊有機會互利互惠的局面。

對於台捷經濟合作前景，費雪強調，台積電在德國德勒斯登投資設廠，而德勒斯登就在德國、捷克、波蘭的交界處，距離捷克首都布拉格只有2至3小時的車程，台灣與捷克應該利用這個地理優勢，再加上現在已經有台北往返布拉格的直飛航班，捷克的投資潛能相當巨大，而台灣與捷克都應該要為富士康多年來在捷克的成功投資感到驕傲，未來也希望有其他新的投資。

俄羅斯 捷克 美國

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