國際同濟會亞太年會高雄開幕 副總統盼發揚公益

國際同濟會亞太年會時隔19年再次於高雄舉辦，副總統蕭美琴說，同濟會作為台灣良善力量持續展現Taiwan can help精神，希望能將公益扶助精神發揚光大，讓台灣走向世界。

志工社團國際同濟會今天下午在高雄舉辦「亞太年會50週年活動」，蕭副總統、高雄市長陳其邁以及國際同濟會世界總會、澳洲、日本、馬來西亞、菲律賓、印度等各國總會長都出席開幕活動，與來自10多國超過3000名同濟會會員齊聚一堂祝賀。

蕭副總統首先以英文致詞，隨後以中文感謝同濟會作為台灣良善力量，持續展現Taiwan can help相互幫忙精神，對世界展現作為負責任夥伴，對國際的貢獻。即使台灣在國際面臨挑戰，即便世界非常複雜有地緣政治衝突、經濟挑戰、天災等，但相信台灣人民只要永遠展現正向力量，讓正向力量超越破壞安定、帶給人類破壞的企圖，相信永遠站在世界進步的良善力量。

副總統說，因為台灣的互助關懷、志工精神，讓更多國際友人看到更美麗的台灣，希望今天這樣的活動能把世界帶進台灣，台灣走向世界，這樣雙向力量讓同濟公益扶助精神發揚光大；同時也讚許陳其邁的努力，每次來高雄，都看到更進步、更美麗面貌。

陳其邁表示，去年8月台灣總會50週年全國年會在高雄圓滿落幕，今年亞太年會相隔19年再次回到高雄，更是別具意義。市府全力支持並行銷觀光景點及商圈夜市，特別贈送與會者每人一張一卡通，可以72小時無限搭乘高雄所有大眾運輸。同時在高雄之夜晚宴，市府也特別為國際友人準備以高雄在地食材為主的台菜料理。

陳其邁說，高雄是同時擁有空港、海港、高鐵、捷運跟輕軌國際級港灣城市，市府不管是在公共建設或活動舉辦都不斷精進，包括演唱會、燈會或大型活動等，除成功吸引國內外朋友來高雄，更強力整合住宿、交通、餐飲等多種資源，創造相關產業經濟效益。