快訊

罕見公布！共軍南部戰區海軍戰鬥機失事 「垂直落地」畫面曝光

MLB／大谷翔平兩分砲炸裂東蛋 戶鄉翔征單局挨道奇3轟

今晚各地慎防雨勢 明起逐漸轉乾、強烈冷氣團南下降溫

國際同濟會亞太年會高雄開幕 副總統盼發揚公益

中央社／ 高雄15日電

國際同濟會亞太年會時隔19年再次於高雄舉辦，副總統蕭美琴說，同濟會作為台灣良善力量持續展現Taiwan can help精神，希望能將公益扶助精神發揚光大，讓台灣走向世界。

志工社團國際同濟會今天下午在高雄舉辦「亞太年會50週年活動」，蕭副總統、高雄市長陳其邁以及國際同濟會世界總會、澳洲、日本、馬來西亞、菲律賓、印度等各國總會長都出席開幕活動，與來自10多國超過3000名同濟會會員齊聚一堂祝賀。

蕭副總統首先以英文致詞，隨後以中文感謝同濟會作為台灣良善力量，持續展現Taiwan can help相互幫忙精神，對世界展現作為負責任夥伴，對國際的貢獻。即使台灣在國際面臨挑戰，即便世界非常複雜有地緣政治衝突、經濟挑戰、天災等，但相信台灣人民只要永遠展現正向力量，讓正向力量超越破壞安定、帶給人類破壞的企圖，相信永遠站在世界進步的良善力量。

副總統說，因為台灣的互助關懷、志工精神，讓更多國際友人看到更美麗的台灣，希望今天這樣的活動能把世界帶進台灣，台灣走向世界，這樣雙向力量讓同濟公益扶助精神發揚光大；同時也讚許陳其邁的努力，每次來高雄，都看到更進步、更美麗面貌。

陳其邁表示，去年8月台灣總會50週年全國年會在高雄圓滿落幕，今年亞太年會相隔19年再次回到高雄，更是別具意義。市府全力支持並行銷觀光景點及商圈夜市，特別贈送與會者每人一張一卡通，可以72小時無限搭乘高雄所有大眾運輸。同時在高雄之夜晚宴，市府也特別為國際友人準備以高雄在地食材為主的台菜料理。

陳其邁說，高雄是同時擁有空港、海港、高鐵、捷運跟輕軌國際級港灣城市，市府不管是在公共建設或活動舉辦都不斷精進，包括演唱會、燈會或大型活動等，除成功吸引國內外朋友來高雄，更強力整合住宿、交通、餐飲等多種資源，創造相關產業經濟效益。

公益 陳其邁 馬來西亞

延伸閱讀

陳其邁今晚赴美出席輝達年會 爭取輝達合作

中職開季團圓大辦桌 陳其邁現身挺台鋼雄鷹

中職／開季活動首移師高雄席開100桌秒殺 陳其邁喊下次300桌

縣市長唯一受邀赴輝達AI年會 高雄亞洲總部有譜？ 市長陳其邁：討論合作案

相關新聞

回憶關西機場事件 謝長廷：公務員有點問題

總統府資政、前駐日大使謝長廷今天發表新書，回顧8年駐日生涯。他並重提當年引發軒然大波的關西機場事件，謝長廷說，事發在大阪...

謝長廷：不會接受大法官職務 民主政治應互相協調

總統府資政、前駐日代表謝長廷曾指出前台北市長柯文哲的京華城案起訴書「證據薄弱」，不過遭綠營支持者質疑謝長廷是有意想爭取司...

經長失言風波後...未出席唐氏症活動 總統做了「這事」

經濟部長郭智輝日前評論台積電與英特爾合資時，以歧視言語稱唐氏症為蒙古症，引發病友團體不滿。唐氏症基金會董事長林正俠，日前...

從盧秀燕到童子賢 黃國昌走回柯文哲「左右搖擺」路線？

民眾黨立院黨團總召黃國昌選上第二屆黨主席後，民眾黨未來走向備受高度關注。為讓民眾黨能在藍綠夾縫生存，黃國昌上任後動作頻頻，不只拜會台中市長盧秀燕，還邀和碩董事長童子賢演講合體。 黨內分析，黃國昌從先前的「小藍路線」，漸漸「親藍和綠」，重新走柯文哲「左右搖擺」舊路，爭取更多中間選民親睞，為的就是要「讓黨活下去」。

總預算攻防依舊緊張 台電千億補貼、解凍報告仍待解

大罷免戰進入二階白熱化！行政院對總預算案提出覆議遭否決後，賴清德總統祭出「賴17條」緊縮兩岸交流，再加上國民黨立院黨團總召傅崐萁管家遭檢方調查，府院黨劍指大罷免攻勢凌厲，總預算大戰結束，朝野仍戰雲密佈。

柯建銘：現在和陳冠廷很好 事情過去就算了

民進黨立院黨團總召柯建銘和同黨立委陳冠廷，為了選舉召委一事關係一度緊繃。柯建銘今天表示，黨團對於推舉召委的規定很清楚，2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。