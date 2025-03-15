回憶關西機場事件 謝長廷：公務員有點問題

總統府資政、前駐日大使謝長廷今天發表新書，回顧8年駐日生涯。他並重提當年引發軒然大波的關西機場事件，謝長廷說，事發在大阪，遇上颱風他不可能馬上去救。他並說「公務員也有一點問題」，當時辦事處處長因報告寫不完上吊自殺，他不能打考績、人也不是他派的，怎麼逼死對方？

謝長廷發表新書「駐日8年台日友好記事簿：謝長廷「善的循環」再續」。他說會把重要的事情透過筆記記錄下來，這本書就是過去8年的筆記記錄成書。書中回顧了熊本地震、日本「平成」天皇退位改元為「令和」、Covid-19疫情肆虐全球、東京奧運延後一年、前首相安倍晉三遇刺以及台積電熊本廠啟用等大事。

謝長廷回顧，他在70歲時才出任駐日代表，當年剛解散派系，他感到不安又要隻身出使日本，其實心情有如離群獨飛的孤雁，不過到當地發現，台灣並非正常國家，不能像一般外交官那樣低調，因此想到從草根地方基層做起，全日本47個都道府縣他至少都去過5次以上，所以他喜歡去地方，也成了大家所稱的非典型大使。

新書發表會主持人、前立委謝欣霓在訪問時提到大阪關西機場事件，謝長廷一開始表示台灣的政治他不便評論，並自嘲「台灣的政治不好，自己也有責任」。不過他也強調，關西事件是許多假新聞教材的第一個案例。

他描述當年其實多數台灣旅行團都了解颱風影響而沒去機場，台灣只有少數2-30位自由行旅客，但是中國領事館在2個月前剛經歷過陸客霸機事件，因此相當緊張，趕緊調派巴士到機場外接駁，因此事實是中國雖然有派車，不過是機場巴士將700多位旅客送到機場外，中方透過不明就裡的台灣旅客散播中國派車、服務好的訊息，引發國內抗議。

謝長廷說，當時他在東京，但事發在大阪，遇上颱風也不可能馬上去救。他並說「公務員也有一點問題」當時辦事處處長因報告寫不完，結果上吊自殺，引發國內罵他逼死公務員，但他也不能打考績、人也不是他派的，怎麼逼死人家？