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台中「人民頭家」宣講 何欣純：總預算遭凍刪孩子無法出國留學

聯合報／ 記者趙容萱陳敬丰／台中即時報導
立委何欣純表示，因為總預算被刪凍，有人的孩子無法出國留學，希望大家支持總預算，守護台灣。圖／聯合報影音
立委何欣純表示，因為總預算被刪凍，有人的孩子無法出國留學，希望大家支持總預算，守護台灣。圖／聯合報影音

民進黨舉辦全台政策宣講「人民是頭家」，由行政院長卓榮泰帶頭，今天首站抵達台中水安宮。民進黨台中立法委員何欣純上台宣講，有人的孩子本來打算出國留學，由於總預算遭到凍刪，竟因此無法成行，盼全民支持總預算，栽培台灣子弟。

台中今天下午下起大雨，3時半許雨勢漸停，4時許甚至出太陽。何欣純說，老天爺都在幫忙，聽到了人民的聲音；老天爺幫忙，我們也要自己幫忙自己，共同守護台灣，第一步就是來聽說明會，知道政策如何開展，回去和親朋好友、鄰居們說。

何欣純表示，很多人和她說，希望立院好好開會，預算趕快過、該做的快點做，她都同意；然而藍白毀憲亂政，不管是國會擴權法案、憲法訴訟案，都沒有經過委員會好好討論，一案一案「飆過去」，沒有討論不是正義。她絕不會支持用這樣的方式通過的法案與總預算案，才要提出覆議。

何欣純說，她看新聞，有人的小孩要出國留學，這本來是非常好的事情，孩子到國外念書，回台灣為國效力，但因為總預算被刪凍，導致今年無法出國，要多等1年；這是台灣的孩子，是我們應該栽培的人才，卻因為總預算被搞得亂七八糟，無法出國留學，拜託大家支持總預算，救台灣、護台灣。

民進黨啓動8場「人民是頭家」政策宣講會，首場由行政院長卓榮泰領軍，今天下午4時在台中水安宮開講。圖／民進黨提供
民進黨啓動8場「人民是頭家」政策宣講會，首場由行政院長卓榮泰領軍，今天下午4時在台中水安宮開講。圖／民進黨提供
民進黨「人民是頭家」政策宣講會，首長今天下午在台中市水安宮登場，現場湧入支持者。記者黃仲裕／攝影
民進黨「人民是頭家」政策宣講會，首長今天下午在台中市水安宮登場，現場湧入支持者。記者黃仲裕／攝影

何欣純 總預算

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