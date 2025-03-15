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謝長廷：不會接受大法官職務 民主政治應互相協調

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
現任台灣總統府資政、前駐日代表謝長廷。(本報資料照片)
現任台灣總統府資政、前駐日代表謝長廷。(本報資料照片)

總統府資政、前駐日代表謝長廷曾指出前台北市長柯文哲的京華城案起訴書「證據薄弱」，不過遭綠營支持者質疑謝長廷是有意想爭取司法院大法官。謝長廷今天表明不會接受大法官職務。謝長廷並提到，民主政治應該互相妥協，執政黨沒有過半、在野黨也選輸了總統，所以應該要互相協調。

謝長廷說，他之前曾在臉書針對柯文哲案的起訴書發表一些想法，他就不會接受甚麼大法官，因為如果他接受了，民眾黨又支持他，那就坐實他當時是有目的的，反將矮化他的動機，所以不要再討論大法官，他不會接受大法官的任何職務。

謝長廷說，他當時指陳柯文哲案起訴書的證據薄弱，至於後來有甚麼演變、有甚麼新事實，都不在起訴書上。他所說的是起訴書「現在也這樣相信」。

另一方面，賴總統宣布恢復軍事審判制度，曾經質疑軍事審判法違憲的謝長廷認為，軍事審判要看對象是一般性或軍人，用在軍人就不違憲，但用在個人就應有限制、要有配套，當年美麗島事件以軍法審判被告，他們才會抗議。

謝長廷擔任閣揆時也曾對總預算案提出覆議失敗，謝長廷說，當年他下台不是因為覆議案失敗，是因朝小野大；但閣揆下台再提名一個閣揆，不會構成甚麼壓力，並沒有解決問題，他強調，如何讓政治進步才最重要。

面對大罷免潮及朝野高度對立，謝長廷說，民主政治應該互相妥協，執政黨沒有過半、在野黨也選輸了總統，所以要互相協調，這遠比單獨過半的政局辛苦，但也是民主政治如何走到另一階段的再提升。他在新書會上也提到，當年擔任高雄市長要建設捷運，他也要和國民黨妥協，造成他的聲望都降低，但他都任人罵「所以高雄現在才有了捷運」。

大法官 柯文哲 謝長廷

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