經長失言風波後...未出席唐氏症活動 總統做了「這事」

經濟部長郭智輝日前評論台積電與英特爾合資時，以歧視言語稱唐氏症為蒙古症，引發病友團體不滿。唐氏症基金會董事長林正俠，日前邀請郭出席今於台北車站舉行的唐氏症日活動，但郭今天並未現身。賴清德總統今出席該活動並發表致詞「隻字未提」此事件，僅說政府有責任義務照顧唐氏症孩子。

賴清德表示，感謝林正俠董事長愛屋及烏，因為自己孩子是唐氏症患者，投入唐氏症基金會從事社會福利，大愛精神令人感佩。今天唐氏症「閃亮舞蹈班」在台上表演，臉上掛著精彩笑容，可見在各界協助下，唐寶寶已經做到走出家門，進入社會，甚至站上舞台，臉上掛著自信笑容，讓自己非常感動敬佩。

「閃亮團體應該去棒球場加油，跟正式拉拉隊比一下」賴清德說，愈來愈多表演團體來台，張學友、劉德華、張惠妹、周杰倫等藝人，相繼在台灣登上舞台，歌后江蕙近期也要舉辦演唱會，若有一兩首歌，能有唐寶寶伴舞，一定會很精彩；政府即將成立運動部，幫助運動選手站上舞台為國爭光，未來可邀請唐寶寶表演團體，作為推廣全民運動的代表，給予舞台和機會。

賴清德表示，照顧唐氏症及身障孩子是政府責任，「一個國家的偉大，無關土地大小、人口多寡，或武力是否強盛，而是對身障者的照顧是否足夠。」照顧身障者是國家文明指標，一個國家社會愈文明，才有資格稱為偉大的國家。

政府2024年至2028年，提出身心障礙者照顧資源布建計畫，投入480.5億元經費，結合中央、地方與民間團體，提升照顧服務。賴總統說，政府將在各縣市設置身障服務中心，增設機構式照護資源，同時擴增社工人力，盼減輕家庭照顧者負擔，希望每位身障者，都能像唐氏症表演團體一樣，有自信地站上舞台。