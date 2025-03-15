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綠宣講會台中登場 林右昌：請盧市長跟朱主席說藍白在亂搞
民進黨「人民是頭家」政策宣講會首場今天下午在台中市登場，民進黨秘書長林右昌受訪說，藍白濫權凍刪總預算，就是砍老百姓的民生，首場辦在台中，希望台中市長盧秀燕看到藍白在國會亂搞，身為台中市大家長，希望盧可以跟國民黨主席朱立倫說，做錯的事可以矯正過來。
綠營宣講會在台中捷運水安宮站旁的水安宮廣場舉行，罷免台中市6名藍委的罷免團體都到場設攤，衝刺二階罷免連署。今早台中市下雨，下午雨勢漸歇，現場湧入大批支持者。
林右昌說，藍白凍刪總預算，超過53%以上民眾認為不適宜，即使藍白支持者中，超過25%認為不恰當，中間選民3至4成也不贊成；台灣社會對於藍白在國會濫權、凍刪總預算，人民很憤怒，因此舉辦8場說明會，讓更多人瞭解，希望民眾站出來，告訴藍白「你們錯了」。
林右昌說，台中市是重要城市，民進黨9年執政對台中有很多建設，台中的重大建設沒有一項中央沒有全力支持的，包含交通、橋梁、捷運、再生水廠、產業貿易園區等，每項台中的建設都是民進黨政府大力支持的結果。
林右昌強調，希望盧秀燕市長看到藍白在國會亂搞，她身為台中大家長，可以跟朱立倫主席說，做錯的事可以矯正過來。
罷免團體到宣講會擺攤衝刺連署，林右昌說，民進黨是社會的大平台，要把社會聲音展現出來，社會對藍白不滿，人民踴躍站出來展現民意，就是民主重要的力量。
他強調，朱立倫說要顧民生，總預算就是民生，刪總預算就是砍老百姓的民生；國民黨口口聲聲以民生為重，但去年迄今，都是通過爭議性、高衝突的法案，總預算審查過程倉促，刪到最後連刪多少錢、刪減數字都算不出來；國民黨在國會惡搞、亂搞，現在民眾都知道了。
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