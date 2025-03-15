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柯建銘：現在和陳冠廷很好 事情過去就算了

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘。記者葉信菉／攝影
民進黨立院黨團總召柯建銘。記者葉信菉／攝影

民進黨立院黨團總召柯建銘和同黨立委陳冠廷，為了選舉召委一事關係一度緊繃。柯建銘今天表示，黨團對於推舉召委的規定很清楚，20年來都是這樣，他昨天有到外交與國防委員會和陳冠廷聊天，現在和陳很好，民進黨都是一家人，事情就過去了。

柯建銘表示，民進黨團對於擔任幹部、擔任委員會召委的組織規定很清楚，就是區域立委優先、連任的立委優先。如果連任的立委不做，再往下走，陳冠廷有這個資格嗎？

柯建銘說，當沒有人符合資格的時候，一定是由黨團指派，20幾年來都是如此。例如，前立委黃世杰來到立法院第二年時，當時就請他來擔任召委，也找來綠委李坤城在立院上會期擔任副書記長，這是民進黨家務事。

柯建銘表示，他只是和陳冠廷講，就是要協商，就被掛電話了。但他昨天有到委員會和陳冠廷聊天，事情都過去了，他也曾經是民進黨團最菜的菜鳥，大家都是個大家庭。

柯建銘 民進黨 陳冠廷

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