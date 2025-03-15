柯建銘：現在和陳冠廷很好 事情過去就算了
民進黨立院黨團總召柯建銘和同黨立委陳冠廷，為了選舉召委一事關係一度緊繃。柯建銘今天表示，黨團對於推舉召委的規定很清楚，20年來都是這樣，他昨天有到外交與國防委員會和陳冠廷聊天，現在和陳很好，民進黨都是一家人，事情就過去了。
柯建銘表示，民進黨團對於擔任幹部、擔任委員會召委的組織規定很清楚，就是區域立委優先、連任的立委優先。如果連任的立委不做，再往下走，陳冠廷有這個資格嗎？
柯建銘說，當沒有人符合資格的時候，一定是由黨團指派，20幾年來都是如此。例如，前立委黃世杰來到立法院第二年時，當時就請他來擔任召委，也找來綠委李坤城在立院上會期擔任副書記長，這是民進黨家務事。
柯建銘表示，他只是和陳冠廷講，就是要協商，就被掛電話了。但他昨天有到委員會和陳冠廷聊天，事情都過去了，他也曾經是民進黨團最菜的菜鳥，大家都是個大家庭。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言