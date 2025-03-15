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朱立倫遭嗆下台 蘇俊賓：國民黨需要戰鬥藍而非內鬥藍

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
國民黨主席朱立倫日前遭藍營支持者嗆聲下台。桃園市副市長蘇俊賓（圖）表示，藍營期待的應是戰鬥藍，不是內鬥藍、戰犯藍。本報資料照片
國民黨主席朱立倫日前遭藍營支持者嗆聲下台。桃園市副市長蘇俊賓（圖）表示，藍營期待的應是戰鬥藍，不是內鬥藍、戰犯藍。本報資料照片

全國大罷免遍地開花，目前第一階段泛藍立委35人全數過關，國民黨主席朱立倫日前遭藍營支持者嗆聲下台。對此，桃園市副市長蘇俊賓昨在臉書表示，國民黨基層焦慮時常罵主導者，這是朱立倫討人厭，還是國民黨文化？藍營期待的應是戰鬥藍，不是內鬥藍、戰犯藍。

蘇俊賓表示，有民眾嗆朱立倫「3次大選都輸」，他想問3次的定義是指總統大選嗎？過去3次總統大選，朱立倫、韓國瑜、侯友宜確實都選輸，是很多基層的焦慮，向來國民黨的出口就是黨主席，「大家是想著，只要換掉，一定可以改運？換換手氣？還是哪一個重大方向、路線是錯誤的？因此一定要換主席來調整路線？」

蘇俊賓表示，過去幾次縣市長選舉成績不錯，立委選舉也穩住多數的席次，但好像沒有什麼人提到黨主席，「只要選舉表現不利，那肯定是黨主席要負責」，所以國民黨連續好多年，主席的任期都短短的。大家投票選出一個必須利用短時間重整黨務，又很快又要負責下台的主席，成了惡性循環。

蘇俊賓說，民進黨如果條件不利，所有政論節目、電視台，媒體有話語權的，真的是團結在一起，即便是少數，也是一個個團結的少數士氣；國民黨如果議題、環境不符合期待，基層焦慮的時候，馬上就會有人跳出來罵主導者，比較少聽具體的建議和主張，一直都是如此，也因為這樣的文化，真正要團結的時候心中都還是有疙瘩，「是朱立倫特別惹人厭？還是國民黨的文化？需要思考一下。」

蘇俊賓表示，未來要選總統的人，未來要當黨主席的人，也會面對到這樣的課題，何不靜下來想想，怎麼論述怎麼溝通？怎麼建立共識，創造新的黨內文化？黨內的路線、議題設定，絕對有對話，爭論的空間。就事論事，實質討論不管多激烈，但是全盤的否定一個人或者用鬥爭的方式，真的大可不必。

對此，網友紛紛留言「說的很好，團結一致向外，真正檢討改進」、「坦白說，朱主席真的是辛苦了。」

不過也有人說「我們還剩多少支持者？還有多少年輕人願意挺？這些也是問題點！基層都希望黨高層應該要霸氣一點，而不是軟弱！」、「KMT的策略和目標才是重點，領導者一直都沒有明確的策略和目標，總是被動的接球。我們比較想知道，誰有明確的策略和目標，能帶領藍軍對抗獨大的綠軍？」

國民黨 朱立倫 蘇俊賓

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