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美媒：美眾議員提案以台灣取代中華台北名稱

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導

美國聯邦眾議院一群共和黨議員正提出法案，希望在溝通與文件等聯絡時以「台灣」取代「中華台北」的正式稱呼，以對抗北京的領土主張。

美國「國會山莊報」（The Hill）報導，佛羅里達州共和黨籍聯邦眾議員唐納茲（Byron Donalds）今天草擬「美國支持台灣法案」（America Supports TaiwanAct），希望在官方溝通與文件等聯絡中取消所有「中華台北」（Chinese Taipei）稱呼，改用「台灣」。

據國會山莊報所取得法案副本，共同提案者還包括同黨眾議員柯林斯（Mike Collins）、摩爾（BarryMoore）、帝芬尼（Tom Tiffany）。

報導指出，雖然美國官方立場是不承認或主張台灣獨立，這項法案仍有助台灣作為自主國家地位正常化。

「中華台北」曾出現在美國部分政府聯繫中，但美國極少使用這個稱呼。由於北京要求不得稱台灣，台灣駐美代表處的正式名稱是「駐美國台北經濟文化代表處」。然而眾議員們今天提出的法案沒有提到代表處名稱。

唐納茲等人推動這項法案目的，是要促進美國支持台灣對抗中國脅迫或威脅其主權的政策。

根據文本，法案「譴責美國政府使用『中華台北』名稱，支持使用『台灣』，以避免英語Chinese Taipei所具有的含意，並支持採和平手段，在不受脅迫情況下，以兩岸人民都能接受的方式解決兩岸歧見」。

唐納茲在寫給國會山莊報的聲明中說：「即便中國聲稱擁有台灣的主權，後者仍是美國的重要戰略夥伴。重要的是我們須誠實面對美國人民和世界，直言不諱。」

他還說：「中華台北的名稱只不過是北京外交脅迫策略的工具。『美國支持台灣法案』採取糾正措施，與我們的夥伴站在一起，對抗中國共產黨的侵犯。」

法案給予美國各機構14天時間來更新網站和規範，以更適切反映「台灣」而非「中華台北」。

但法案內有例外條款，允許美國在相關情況仍可用「中華台北」稱呼台灣，像是在台灣以「中華台北」為名參與的國際組織中，以及在「解釋中華人民共和國企圖以勸說和脅迫手段控制台灣的歷史背景」時。

中華台北 美國

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