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賴清德今接任童軍總會會長 表彰傑出貢獻夥伴

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
賴清德總統（中）肯定童軍總會長期推動童軍教育的努力與貢獻。記者邱德祥／攝影
賴清德總統（中）肯定童軍總會長期推動童軍教育的努力與貢獻。記者邱德祥／攝影

114年童軍節慶祝大會於今天在陽明山舉行，賴清德總統除親臨會場表揚傑出童軍，也於今天接受中華民國童軍總會的聘書，正式成為中華民國童軍總會新任會長。賴清德也透露，自己國小也是童軍，且童軍活動是一場終身的旅程，「一日童軍，終身童軍」。

中華民國童軍總會（童軍總會）今天在七星苗圃遊憩區辦理「114年童軍節慶祝活動」，邀請賴清德總統、教育部長鄭英耀、理事長林明裕與來自全國各地童軍代表等近450名童軍夥伴，齊聚遊憩區共同慶祝及表揚績優童軍代表。

賴清德在致詞時肯定童軍總會長期推動童軍教育的努力與貢獻，如今年與台灣重新思考環保教育協會合作首辦「全國海岸線海廢調查計畫」，實地勘查全國146個觀測點，將調查數據建立海廢現況的資料庫，續由淨灘團體及企業至地處偏遠的海岸線進行淨灘活動。另外，今年10月將在高雄舉辦的「第28屆亞太童軍領袖會議」、2029年將在台灣舉行的「世界羅浮大會」都將讓世界看見台灣，世界也將以台灣為榮。

鄭英耀也表示，童軍教育強調的合作、服務及實踐，讓孩子們在真實情境學習技能、培養品格，除提升問題解決能力外，在體驗學習中培養責任感、團隊合作和領導能力，進而對社會有所貢獻。

賴清德今頒發仁愛榮譽章與服務榮譽章，表彰在童軍領域有傑出貢獻的夥伴。榮獲仁愛榮譽章的嘉義市常民複式童軍團曾柏錞，在有人倒地且失去意識的緊急狀況下毫不猶豫進行CPR，及時挽救生命，充分發揮「義所當為、毅然為之」的童軍精神；榮獲服務榮譽章的高雄市快樂童軍團陳火旺先生，則致力於推廣童軍運動40多年，為無數童軍夥伴提供了幫助與指導。

不過，當媒體問及國民黨主席朱立倫稱其為「麻煩製造者」，賴清德微笑不語、快步離去，並未回應近日風波。

賴清德總統（後排中）說，他國小曾是童軍。記者邱德祥／攝影
賴清德總統（後排中）說，他國小曾是童軍。記者邱德祥／攝影
賴清德總統（中）、教育部長鄭英耀（右一）今參加童軍節慶祝大會。記者邱德祥／攝影
賴清德總統（中）、教育部長鄭英耀（右一）今參加童軍節慶祝大會。記者邱德祥／攝影
當媒體問及國民黨主席朱立倫稱其為「麻煩製造者」，賴清德沒有回應。記者邱德祥／攝影
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童軍 賴清德

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