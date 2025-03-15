自曝小學是童軍 賴總統：童軍精神帶動國家進步

賴清德總統今早出席「全國童軍節慶祝大會」，接受聘書擔任中華民國童軍總會長職務；賴總統也透露，自己小學時也是童軍，「一日童軍，終生童軍」，童軍精神影響每一個人，進而影響社會，是帶動國家進步非常重要的力量。

中華民國童軍總會上午在陽明山七星苗圃遊憩區舉辦童軍節慶祝活動，全國各地約450位童軍代表齊聚。賴總統致詞時表示，現在是中華民國童軍總會非常光輝的時刻，不但爭取到2029年世界羅浮童軍大會的主辦權，今年10月第28屆亞太童軍領袖會議也將在高雄舉辦，都是中華民國童軍總會走入世界、世界來到台灣，是大家共同努力的結果。

賴總統說，除了透過國際交流的成就，今年童軍總會也和「台灣重新思考環境教育協會」一起推動「全國海岸線海廢調查計畫」，這是一項結合環保與教育的創新活動。台灣是海洋國家，海洋是大家共同的資產，維護海洋生態更是所有人的責任，他希望童軍夥伴能踴躍加入這項計畫，展現童軍對環保永續的承諾。

賴總統表示，今天他滿懷高興來接受聘書，成為童軍總會總會長，他會遵守3項諾言和12項規律，和童軍夥伴們共同服務國家社會及人民，成為正正當當的好國民。

賴總統也說，他小學時也是童軍，童軍活動是一場終生的旅程，一日童軍，終生童軍。童軍精神影響每一個人，進而影響社會，是帶動國家進步非常重要的力量。他強調，非常榮幸能夠成為中華民國童軍總會的一員。