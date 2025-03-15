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王婉諭推創新教育模式 「加諭附小」竹北市開幕原因曝光

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
時代力量黨主席王婉諭(左二）宣布，「加諭附小」正式於新竹縣竹北市開幕。 圖／時代力量提供
時代力量黨主席王婉諭(左二）宣布，「加諭附小」正式於新竹縣竹北市開幕。 圖／時代力量提供

時代力量黨主席王婉諭今天宣布，「加諭附小」正式於新竹縣竹北市開幕，這是結合一項教育、社會服務與政治理念的創新計畫，為孩子提供深刻的陪伴與多元學習機會。外界也好奇為何選擇竹縣？王婉諭說，她過去是工程師，深知新竹是許多家庭成家立業的地方。但當繳了許多稅金，卻未有相應的公共建設。因此希望能夠持續深耕這片土地，帶來實質的改變。

王婉諭表示，「加諭附小」是一項結合教育、社會服務與政治理念的創新計畫，為孩子提供更深刻的陪伴與多元學習機會，實踐「生活即政治，政治即生活」的理念。

她強調，這項計畫的誕生，源自於她對政治與家庭責任的反思與探索。她希望在政治上繼續努力，同時也希望能夠給孩子更多的陪伴。因此開始思考，是否有可能在政治工作與家庭生活之間找到平衡？同時也希望能夠突破傳統選民服務的框架，讓政治成為一種真正的社會服務。

為何「加諭附小」選擇在新竹縣落腳？王婉諭表示，這裡是年輕的城市，來自各地的專業人才，然而，公共建設與社會服務卻未能跟上發展的腳步，缺乏一個為年輕家庭、孩子，以及創業者、NGO 的空間。她指出，上次選舉期間，感受到新竹縣民的支持與期待。她過去是工程師，深知新竹是許多家庭成家立業的地方。但當繳了許多稅金，卻未有相應的公共建設。因此希望能夠持續深耕這片土地，帶來實質的改變。

至於2026選舉，是否會來參選縣長？王婉諭受訪時說，目前距離下次選舉還有一段時間，現在就來討論選舉的佈局有點言之過早，時代力量持續在地深耕服務。屆時推出的候選人，不會讓大家失望。

新竹 時代力量 王婉諭

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