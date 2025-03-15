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沈伯洋要成立國安法庭 馬文君：想控制社會剷除異己

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統提出恢復軍事審判制度，民進黨立委沈伯洋加碼喊設立「國安法庭」。立委馬文君說，民進黨的作法讓人細思極恐，如同當年納粹成立「人民法院」，專司「政治犯罪」用恐怖統治國家，讓德國從民主走上獨裁。

馬文君說，賴清德宣示要恢復軍事審判，沈伯洋緊接著提出，國安事件應該由專業國安法庭負責，處理國內關於共諜滲透的國安案。沈伯洋滿腦子要管控第五縱隊，什麼都是認知作戰，開口在地協力者，閉口四合一敵人，大概是覺得國內共諜抓的不夠多、審的不夠快、判得不夠重，寧可濫訴，不可放過，所以恢復軍審之外，還要多搞一個國安法庭，專審國安案。

這讓人想到德國納粹1934年成立的「人民法院」，當年，希特勒對國會縱火案判決結果不滿，直接在憲法框架外，設立可直接操控的司法機關，人民法院不審一般案件，專審廣義的「政治犯罪」，法庭成員是橡皮圖章，聽從納粹指示，甚至還由納粹黨員直接開庭。

人民法院成立後，判決常不符合司法程序，直接定罪，法庭的死刑率極高，有名的判例就是1943年「白玫瑰反抗運動」多名成員被直接判死，審理程序甚至僅有短短一小時。

人民法院就是納粹控制社會、攻擊政敵、掃除異己的利器，沈伯洋所提的國安法庭，宛如脫胎自人民法院，未來國安法庭成員，會不會就是青鳥、黑熊？利用國安法庭剷除異己，讓台灣從民主走上獨裁。

馬文君質疑沈伯洋的國安法庭，如同納粹的人民法院，成為民進黨控制社會、攻擊政敵、掃除異己的利器。圖／立委馬文君提供
馬文君質疑沈伯洋的國安法庭，如同納粹的人民法院，成為民進黨控制社會、攻擊政敵、掃除異己的利器。圖／立委馬文君提供

共諜 國安法 沈伯洋 賴清德 馬文君

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