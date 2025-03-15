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陸配亞亞依親居留遭廢 移民署今強硬聲明：限期離境否則強制出境

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
陸配網紅「亞亞在台灣」劉振亞因武統言論遭移民署廢止依親居留許可。（圖／截自「亞亞在台灣」抖音）
陸配網紅「亞亞在台灣」劉振亞因武統言論遭移民署廢止依親居留許可。（圖／截自「亞亞在台灣」抖音）

陸配網紅劉振亞在抖音經營頻道「亞亞在台灣」，逾46萬人追蹤，日前遭檢舉影片鼓吹大陸武力統一言論，移民署約談調查，認定她言論有危害國家安全或社會安定之虞，依規定廢止在台依親居留許可。移民署今天發布新聞稿指出，劉女須限期離境，否則將執行強制出境。

移民署指出，陸配劉女以「亞亞在台灣」名稱，公然鼓吹中國以武力統一台灣相關言論，重申該行為主張消滅我國主權，為國內社會所不容許，予以嚴正譴責。

移民署強調，已依法廢止劉女在台依親居留許可，並管制5年內不得再申請依親居留。劉女必須遵守移民署限期離境之命令，屆時如不離境，將依法執行強制出境，以確保我國國家安全，並維護社會安定。

據了解，移民署11日就做出廢止居留許可處分，處分書12日製作完成並寄發，考量劉女在台灣有親生子女，審酌家庭團聚與子女權益等因素，今天才公開要求限期離境；依兩岸條例，移民署得限令10日內出境，若超過期限仍未出境，得強制出境。

劉女因在影片提及「大陸武力統一台灣，已經不需要其他理由」、「遲遲不武統」等語，遭人向國安單位檢舉，移民署介入約詢，11日指出她目前在台是依親居留身分，其言論經調查並會商陸委會等相關機關後，將依「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」第14條第1項第4款規定，「有危害國家安全或社會安定之虞」，廢止其在台依親居留許可，依規定最長5年內不許可她再申請依親居留。

據悉，過去移民署並無針對依親居留之陸配，因違反「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」第14條第1項第4款「有危害國家安全或社會安定之虞」作成廢止居留許可之案例，亦即劉女是第一人。

兩岸條例 移民署 網紅 親生子女 陸配

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