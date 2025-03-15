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「忘記你的苦難談何容易」 陳佩琪念夫：我會好好過日子

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲與妻子陳佩琪。 圖／取自陳佩琪臉書
民眾黨前主席柯文哲與妻子陳佩琪。 圖／取自陳佩琪臉書

民眾黨前主席柯文哲仍因案羈押中，他的妻子陳佩琪今在臉書貼文指，柯文哲這次又遇到了莫須有的抹黑，柯文哲跟她說，這事的打壓比過去強烈百倍，還要她忘了自己所承受的苦難，好好過日子，不必再擔心。但陳佩琪要對柯文哲說，「忘記你所承受的苦難談何容易」，但她承諾柯文哲，會好好過日子，也請不要擔心。

陳佩琪說，柯文哲的演講，她印象最深的是這段：「我唸完醫學系、當完兵之後，做的第一份工作就是當醫生，一做就做了20多年，過去我從未想過自己會從政，直到愛滋事件案、國科會案、MG149，經歷了衛生局、衛生署、醫策會、監察院、立法院、地檢處、調查局、公務員懲戒委員會、醫師懲戒委員會的調查，一關又一關的打壓，我經歷了中華民國五權憲法的磨練，最後變成了台北市長。」

陳佩琪說，柯文哲每次演講講到這一段，台下聽眾總是爆出連連笑聲，但柯文哲卻說「你笑得出來，是因為你不是當事人，要是自己被這樣抄過，要怎麼笑得出來？」，他說，還好他當了這麼多年的醫生，看過太多病人來來去去，看盡人世間的悲歡離合，讓自己的人生哲學比別人看得開，還有長時間待在高壓的工作環境下，練就了自己一身超強的抗壓性。

陳佩琪說，不知道他們兩人為什麼有緣份在一起當35多年夫妻，柯文哲是一個抗壓性極高的人，而她卻是一個先天缺陷、遇刺激就會導致嚴重憂鬱的人。去年年中，柯黑名嘴開始討論京華城案， 她緊張憂慮，有空就會緊抓柯文哲來問，柯文哲常笑她用膝蓋想想就知道了，沒參與的會議哪來圖利，還嫌她瞎操心，要她好好去治療憂鬱症，後來想想以柯文哲的行事風格，她該操心的其實是台灣司法的公正性。

陳佩琪說，莫須有的、欲加之罪何患無辭的抹黑，這次又被柯文哲遇到了，柯文哲跟她說，「他又遇到了人生的另外一個難關，打壓也比過去強烈百倍，但他一定堅強面對，展現跟往常一樣過人的意志力，他要我忘了他所承受的苦難，要我好好吃飯，好好過日子，不必再擔心他。」

陳佩琪要對柯文哲說，「忘記你所承受的苦難談何容易，但我承諾你，會好好吃飯，好好過日子，也請不要擔心我，你好我就好，下週四跟媽媽一起去北院給你加油。」

陳佩琪表示，小草說：「謝謝柯爸給我們這麼好的柯文哲」，她也要說：「謝謝您給我這麼好的先生。」

柯文哲 陳佩琪

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