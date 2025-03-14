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中研院預算遭凍12億 廖俊智：盡力確保研究穩定

中央社／ 台北14日電

在野立委砍預算，中研院業務費遭凍結12億元，中研院長廖俊智今天說，正努力調配經費確保研究人員研究不受影響，也證實去碳燃氫計畫因預算還沒審過，經費無法動用。

中研院114年預算業務費遭立法院凍結新台幣12億元，研究人員的出差旅費，包含參與學術會議、參與學術訪問及國內外研討會等相關經費也被砍15%，約3300萬元。

廖俊智今天與媒體餐敘時談及預算議題，坦言目前正努力調配院內經費，確保研究人員計畫能不受影響，「研究是國家重大發展，不希望由於短期的預算不順利而影響長期的發展。」

廖俊智也說，外界可能會認為，即便扣除被刪減的經費，中研院總體預算仍比去年高，「這點我們必須要承認」，但他強調，那是因應人事費用增加、電費調整以及相關資安改善及中研院南院新設施計畫等而增加預算，「中研院要往前走」。

因應淨零轉型目標，中研院推動去碳燃氫發電，112年9月發出第一度電後，現正努力推進研究進程，廖俊智也坦言，去碳燃氫計畫因為是新興計畫，因此相關經費必須等立法院審過之後才能動用。

廖俊智表示，現在努力讓所有的研究人員的研究不要受影響，不希望把這個壓力放到研究人員身上太多，盼立院也可以儘速解凍相關預算。

中研院 廖俊智 立法院

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