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台灣駐以代表接受專訪 強調國際合作拒中國併吞

中央社／ 特拉維夫14日專電

台灣駐以色列代表李雅萍接受耶路撒冷郵報專訪，重申台灣堅決捍衛民主，拒絕中國併吞。她並說，台灣正強化國防，深化與美國及夥伴國合作；台灣與以色列攜手應對威權威脅，共同維護民主與區域和平。

李雅萍13日在以色列「耶路撒冷郵報」 （TheJerusalem Post）的專訪中，說明台灣人民的未來不容旁國置喙，中國刻意扭曲聯大第2758號決議進行法律戰，欲行併吞之實，不會得逞。

擁有以色列海內外約2000萬閱聽眾的第一大英文報「耶路撒冷郵報」網站播出專訪李雅萍的影片，並在報紙全版刊出專訪。

李雅萍在專訪中指出，台灣縱使面對境外勢力威脅與地緣政治變化，仍對未來充滿信心，因為「我們將每一個挑戰視為機遇」。台灣將持續打拚，加強自我防衛能力，並與理念相近國家緊密合作，成為強大、堅韌的國家。

談及俄烏戰爭帶來的啟示，李雅萍指出，俄羅斯入侵烏克蘭為台灣敲響警鐘，台灣深知唯有自立自強，才能確保民主安全，因此必須及早為各種可能局勢做好準備。台灣正積極提升國防能力，包括提高國防預算、推動軍事改革、發展國防自主產業及強化網路防禦，同時提升整體社會韌性。

李雅萍強調，台灣的未來應由台灣人民決定，不容旁國置喙。中華民國（台灣）與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國從未統治台灣一天，然而無所不用其極採取法律戰合理化併吞台灣的軍事行動，這個企圖不會得逞。台灣主權獨立，堅決捍衛民主體制，籲促民主國家團結反擊中國，共同守護民主台灣。

在回答川普回任美國總統後對台灣的政策時，李雅萍表示，美國對台政策具有延續性，美方公開表示維護台海和平穩定、反對用脅迫或武力片面改變現狀的政策不變。台灣長期享有美國跨黨派廣泛支持，在川普政府內有多位挺台友人。

她說，台美緊密夥伴關係對印太地區的和平、穩定與繁榮至關重要，即使如此，台灣對於全球地緣政經情勢發展仍然保持警醒，秉持務實態度，深化與美國安全、科技等合作關係。

李雅萍也回答台積電在美國加碼投資的計畫，是台美不斷深化經貿關係的一大里程碑，台積電表示赴美投資有助其達到擴大產能和服務美國客戶的需求，台灣政府支持台積電等產業布局全球，也將確保尖端晶片科技研發及生產技術根留台灣。

她說，台灣生產逾9成的全球AI及高科技晶片，在關鍵科技供應鍵的重要性不言可喻，台灣及以色列經貿結構及優勢互補，在全球關鍵科技供應鏈能扮演相輔相成的角色，此刻是組建非紅供應鏈的絕佳時機。

李雅萍再次強調，「邪惡軸心」國家－中國、伊朗、俄羅斯及北韓結盟，測試台灣捍衛自身民主、自由生活方式及國家安全的決心，台灣與以色列都站在民主防線的最前線，同樣面對威權國家結盟的威脅，增進「數位團結」、反制中國認知戰及反猶言論的重要性更甚以往。

進行專訪的新聞編輯溫斯敦（Alex Winston）在文末評論，透過深化台以合作、強化與美國的夥伴關係，以及在全球科技供應鏈中的不可取代地位，台灣已明確展現其決心，台灣不接受恫嚇，也不會孤立無援。

以色列 國防預算 美國

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