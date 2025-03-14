快訊

遭移民署約談 手搖店陸配闆娘發文怒嗆：人比鬼還可怕

川普將棄守貿易戰？策略師：美股跌到「這點」時就有可能

關門窗！新北土城木材工廠全面燃燒 近百位消防人員前往撲救

手搖店陸籍闆娘收函文 移民署：因疑違反規定

中央社／ 台北14日電

媒體報導大千金飲茶中國籍老闆娘收到移民署函文。移民署今天表示，陳姓女子疑違反台灣地區與大陸地區人民關係條例，為調查事證通知陳述意見，將會同相關機關依法處置。

自由電子報報導，常發表爭議言論，被網友諷刺為「統戰手搖飲」的大千金飲茶老闆娘收到移民署來函。

內政部移民署對此表示，依「台灣地區與大陸地區人民關係條例」規定，台灣人不得在中國設戶籍或領用中國護照，如發現違反規定的具體事證，就依內政部戶政司訂定「廢止台灣地區人民身分及戶籍作業要點」，通報當事人戶籍地的戶政事務所依權責辦理。

移民署指出，針對陳姓女子疑違反「台灣地區與大陸地區人民關係條例」，為調查相關事實及證據，依行政程序法等相關法令規定，在3月6日發函要求提供證明文件，並視狀況通知到場陳述意見，後續依個案調查結果，會商相關機關依法處置。針對接獲檢舉具體個案，均秉於依法行政錄案調查。

據透露，中國人要申請台灣身分證須檢附放棄中國戶籍的資料，依兩岸條例相關規定，中國人不能同時擁有台灣及中國戶籍，且須在申請台灣身分證時，3個用內提供如喪失原籍等相關證明。

經了解，此案的陳姓老闆娘已超過3個月未提供相關資料，此外，近期針對國人涉領中國戶籍或護照的案件確實有變多，才被移民署通知到案說明。

戶籍 移民署 老闆娘

延伸閱讀

陸配鼓吹武統台灣 陸委會：非言論自由保障範圍

「亞亞」成第一人！宣揚武統遭廢止依親許可 移民署再約談2網紅陸配

陸配「恩綺」和「小微」涉武統言論 移民署發函訪談

陸配亞亞何時可出境？移民署綜合研擬中

相關新聞

移民署約談北車手搖店陸配老闆娘 她發臉書嗆：人比鬼還可怕

陸配網紅劉振亞在抖音經營頻道「亞亞在台灣」，因被檢舉武統言論遭廢止在台依親居留許可，讓陸配人人自危。在台北車站附近、日前...

駐教廷大使李世明退職 亞非司長賀忠義接任

總統府今天傍晚公布，我國駐教廷大使李世明准予退職。外交部也宣布，新任駐教廷大使為外交部亞西及非洲司司長賀忠義。

藍委討論公投被綠酸「修容小組」 國民黨團：造謠成性

國民黨立院黨團今天表示，國民黨立委在議場討論有關公投及相關提案，竟被民進黨立委吳思瑤、林楚茵和郭昱晴發文故意造謠說是「修...

王世堅喊殺人償命列死囚執行時間表 卓榮泰：台非廢死社會

行政院長卓榮泰今赴立法院備詢。民進黨立委王世堅問及死刑執行議題，卓揆表示，前陣子因法律完備，執行一位死刑，證明台灣非廢死...

民眾黨拚2026台中扎根攸關政黨轉型 點名3女將出征議員

民眾黨主席黃國昌3月5日拜會台中市長盧秀燕，再三強調「台中的事就是民眾黨的事」。盧黃會成為藍白合2.0的起手式，政治影響已在發酵。民眾黨尤其重視台中2026布局，地方有意促成市長藍白合，另鎖定4席以上的議員選區攻城掠地，2026民眾黨在台中能否扎根，攸關都會政黨轉型。

陳昭姿：四接環評刻意避開土汙位置 要求重啟調查

民眾黨立委陳昭姿今天揭露，台電早就知道台電四接場址土壤汙染位置並刻意避開，要求行政院撤銷四接環評、啟動調查。行政院長卓榮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。