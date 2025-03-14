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藍委討論公投被綠酸「修容小組」 國民黨團：造謠成性

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團今日下午發布新聞稿，批民進黨立委再度造謠，表示國民黨立委在議場討論有關公投及相關提案，竟被民進黨立委吳思瑤、林楚茵和郭昱晴發文故意造謠說是「修容小組」，又被民進黨側翼及媒體拿來帶風向說是「串供」。國民黨團表示，民進黨立委造謠成性，信口開河，想製造聲量無所不用其極。圖／國民黨立院黨團提供
國民黨立院黨團今日下午發布新聞稿，批民進黨立委再度造謠，表示國民黨立委在議場討論有關公投及相關提案，竟被民進黨立委吳思瑤、林楚茵和郭昱晴發文故意造謠說是「修容小組」，又被民進黨側翼及媒體拿來帶風向說是「串供」。國民黨團表示，民進黨立委造謠成性，信口開河，想製造聲量無所不用其極。圖／國民黨立院黨團提供

國民黨立院黨團今天表示，國民黨立委在議場討論有關公投及相關提案，竟被民進黨立委吳思瑤、林楚茵和郭昱晴發文故意造謠說是「修容小組」，又被民進黨側翼及媒體拿來帶風向說是「串供」。國民黨團表示，民進黨立委造謠成性，信口開河，想製造聲量無所不用其極。

國民黨書記長王鴻薇表示，黨團最近確實在討論公投議題，因此她在早上10時30分就在黨團群組發出要求「甲動尚未解除，請大家留在院區。」隨後在11時發出「請黨團同仁在11時15分進議場簽字連署」，因此黨團同仁陸陸續續進場簽字連署，何來民進黨立委影射的串供之說。

國民黨團表示，目前黨團仍在研擬包括反廢死，反空汙等公投議題，民進黨應該是「怕了」、「急了」，才會不擇手段，造謠生事。

公投 國民黨 民進黨

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