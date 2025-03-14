立委提育嬰留停適用祖父母 洪申翰：正研議更彈性化

國民黨立委萬美玲今天質詢時，關注是否修法將祖父母納入育嬰留職停薪適用對象。勞動部長洪申翰表示，正在全面研議中，也包括育嬰留停未來如何更彈性，希望讓更多人能兼顧職場與照顧。

行政院長卓榮泰今天率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢。

萬美玲質詢時，先關注桃園鐵路地下化工程進度落後問題，要求政府加速並檢討落後原因，也詢問全國醫護人力不足、青少年感染性病人數暴增，及倡議修法讓祖父母納入育嬰留停適用對象等議題。

萬美玲提到，台灣不缺護理人才，而是缺一個留住護理人才的好環境，如何提升醫護人員待遇，能否在一個月內擬定調升護理人員薪資的具體方案。

衛生福利部長邱泰源說，政府一直在努力，隨時可以邀請護理團體一起討論，「沒有問題，我們來檢討如何精進」。

此外，萬美玲說，根據統計，從2015年到2024年，青少年感染淋病的人數增加582人、178%，感染梅毒則增加425人、342%，而過去教育部曾推出大專校院性教育計畫、高中以下性教育計畫，但分別在2020年7月、2021年8月停辦。

萬美玲詢問這些計畫為何停辦，以及今年1月衛福部疾病管制署稱要與國民健康署及教育部等單位合作，強化校園性教育及性傳染病防治宣導，相關平台是否已建立。

卓榮泰說，願意跟立委一起努力，之前計畫停下來，會重新研議，至於平台部分，他會要求衛福部即刻成立。

另外，萬美玲指出，目前台灣平均退休年齡為62.25歲，但有很多仍在就業的祖父母，可能因為要幫忙照顧孫子孫女，被迫離開職場，現行法規能否更完善，將祖父母納入育嬰留停的適用對象。

洪申翰說明，育嬰留停津貼會發給父母親，是因為在民法中有明文規定，父母對於未成年子女有保護跟教養的權利義務。

洪申翰指出，勞動部確實一直在思考跟規劃，希望讓更多人，尤其是父母親，可以同時兼顧家庭照顧與職場需求，即照顧不離職的政策，正在全面研議中，也包括育嬰留停未來如何讓它更彈性化，更能兼顧職場與照顧。