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王世堅喊殺人償命列死囚執行時間表 卓榮泰：台非廢死社會

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民進黨立委王世堅今日於立院質詢，問及死刑執行議題，行政院長卓榮泰表示，前陣子因法律完備，執行一位死刑，證明台灣非廢死社會，法律上在合憲範圍當中，只要完備法律，經法院判決，核備法律後會予以執行。記者杜建重／攝影
民進黨立委王世堅今日於立院質詢，問及死刑執行議題，行政院長卓榮泰表示，前陣子因法律完備，執行一位死刑，證明台灣非廢死社會，法律上在合憲範圍當中，只要完備法律，經法院判決，核備法律後會予以執行。記者杜建重／攝影

行政院長卓榮泰今赴立法院備詢。民進黨立委王世堅問及死刑執行議題，卓揆表示，前陣子因法律完備，執行一位死刑，證明台灣非廢死社會，法律上在合憲範圍當中，只要完備法律，經法院判決，核備法律後會予以執行。

王世堅今日質詢時，帶著大算盤道具上台，令主持議事的立法院長韓國瑜都說，「算盤很重喔！」

王世堅向卓榮泰說，國事如麻，這次預算刪凍，他送卓揆四個字，「精打細算」。雖然冰箱裡打開就剩兩條蔥、三顆蛋，連肉都沒一塊，好好規畫，還是可以做出能充飢的東西出來。卓揆回應，「這個禮物最應該送的人是主計長陳淑姿。」

王世堅接著關心執行死刑。他說，有36位死囚，判死多年，這些人殺人無數，罪大惡極，日前大法官判決死刑合憲，必須嚴謹執行，盼法務部就這36位死囚，針對大法官提的「4+1」項，一項項檢視，把時間表列出來，給全民交代。

王世堅指出，自古殺人償命，還被害者公道，法律是為人民服務，不管其他歐洲國家如何，美國超過一半的州還在執行死刑，日本、南韓更不用講，歐洲多數國家也是執行死刑。台灣2300萬人超過8成民意認為，應該讓罪與罰成比例，當罪大惡極，當然是最重罰。卓榮泰是否交代法務部長鄭銘謙，針對36位死囚，時間表要出來，到底做到哪幾項，還欠缺什麼，有龐大民意支持，執行死刑是法務部的職責。

卓榮泰回應，犯罪人是否罪大惡極，法院已經定案。判決後，執行就在法務部，法務部要遵照憲判意旨，完成所有法定程序，給應被執行者的，比如經過精神鑑定或怎樣的審定，因其犯行受到社會最大苛責，必須付出代價，法務部非常謹慎。前陣子因法律完備有執行了一位，證明台灣不是廢死社會，法律上是在合憲範圍當中，只要完備法律，對於這種經過法院判決的，最後核備法律，會予以執行。

民進黨立委王世堅（右）今天拿著大算盤送給行政院長卓榮泰（左），希望在各項施政與建設都能精打細算。記者潘俊宏／攝影
民進黨立委王世堅（右）今天拿著大算盤送給行政院長卓榮泰（左），希望在各項施政與建設都能精打細算。記者潘俊宏／攝影

死刑合憲 法務部 法律

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